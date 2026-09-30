Kalp krizi ileri yaşlarda daha sık görülse de genç yetişkinlerde de ortaya çıkabiliyor. 2025 yılında İsveç'te yayınlanan 18-59 yaş arasındaki 44 binden fazla kalp krizi vakasının incelendiği araştırmada hastaların yaklaşık dörtte üçünün en az bir kardiyovasküler risk faktörüne sahip olduğu belirlendi. Uzm. Dr. Sıddık Erdoğan, “Genç yaş kalp-damar hastalıklarına karşı tamamen korunaklı olmak anlamına gelmiyor. Özellikle değiştirilebilir risk faktörlerinin erken dönemde fark edilmesi ve kontrol altına alınması, kalp-damar sağlığının korunmasında önem taşıyor” dedi.

GENÇLERDE KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

“Sigara ve tütün ürünleri kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, fiziksel hareketsizlik ve sağlıksız beslenme gençlerde kalp-damar hastalıkları açısından önemli risk faktörleri arasında yer alıyor” diyen Uzm. Dr. Erdoğan, “Göğüste baskı, sıkışma veya ağrı; nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı, baş dönmesi ve ağrının kola, sırta, boyna veya çeneye yayılması kalp krizi açısından önemsenmesi gereken belirtiler arasında yer alıyor. Kişinin genç olması bu belirtilerin kalp kriziyle ilişkili olamayacağı anlamına gelmiyor. Bu tür belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden acil tıbbi yardım alınması gerekiyor” uyarısında bulundu.

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AİLE ÖYKÜSÜ ÖNEMLİ

Ailede erken yaşta kalp krizi veya kalp-damar hastalığı öyküsü bulunan gençlerin kişisel risklerinin hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Erdoğan, “Kişi kendisini sağlıklı hissetse de aile öyküsü, kişisel kardiyovasküler risk değerlendirmesinin bir parçası olarak ele alınmalı. Tansiyon, kolesterol ve kan şekeri gibi değerlerin takip edilmesi ve gerekli görüldüğünde ek değerlendirmelerin yapılması önemli” dedi.

KALP SAĞLIĞINA YATIRIM GENÇ YAŞTA BAŞLAMALI

Kalp sağlığını erken yaşta korumaya almanın gerekliliklerini hatırlatan Uzm. Dr. Sıddık Erdoğan, “Düzenli fiziksel aktivite yapmak, dengeli beslenmek, sağlıklı kiloyu korumak, sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak ve tansiyon ile kolesterol değerlerini takip etmek kalp sağlığını destekleyen temel alışkanlıklar arasında yer alıyor” dedi.

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Erdoğan, “Kalp sağlığını korumak için ileri yaşları beklememek gerekiyor. Genç yaşta kazanılan sağlıklı alışkanlıklar ve kişisel risk faktörlerinin erken fark edilmesi ilerleyen yıllarda kalp-damar sağlığının korunmasına katkı sağlayabilir. Özellikle aile öyküsü bulunan veya risk faktörleri taşıyan gençlerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi önemli” diye konuştu.