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        Haberler Sağlık Günde 6 saatten az uyuyanlara kritik uyarı!

        Günde 6 saatten az uyuyanlara kritik uyarı!

        Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir: "Geceleri sürekli altı saatten az uyuyan, sabah dinlenmeden uyanan veya yüksek tansiyon problemi bulunan kişilerin uyku düzenlerini gözden geçirmeleri gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 16:54 Güncelleme:
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        Günde 6 saatten az uyuyanlara kritik uyarı!

        Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir, geceleri 6 saatten az uyumanın yüksek tansiyon riskini artırabileceğini bildirdi.

        Doç. Dr. Özdemir, uyku sırasında kalp hızının ve kan basıncının doğal olarak düşmesinin beklendiğini belirtti.

        Özdemir, uykunun, kalp ve damar sisteminin dinlenme dönemlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Yetersiz uyku durumunda vücut bu dinlenme sürecini yeterince tamamlayamayabilir. Özellikle uyku süresinin sürekli olarak kısa olması, kan basıncının gece boyunca beklenen düzeyde düşmesini engelleyebilir" ifadelerini kullandı.

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        Yetersiz uykunun yalnızca yorgunluk ve dikkat kaybıyla değerlendirilmemesi gerektiğini aktaran Özdemir, uyku eksikliğinin kalp-damar sistemi üzerinde de etkileri olabileceğini kaydetti.

        Özdemir, yetersiz uykunun, stres hormonlarının artmasına ve sempatik sinir sisteminin daha aktif çalışmasına neden olabileceğini belirterek, "Vücudun uzun süre bu şekilde uyarılmış halde kalması, kalp hızını ve kan basıncını etkileyebilir. Bu nedenle uyku düzenini kalp sağlığından bağımsız düşünmemek gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

        Sadece yatakta geçirilen sürenin yeterli olmadığını vurgulayan Özdemir, gece boyunca sık uyanma, uykuya dalmakta güçlük çekme, horlama ve uyku apnesi gibi sorunların da uyku kalitesini bozabileceğine dikkati çekti.

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        Özdemir, "Bir kişi yedi-sekiz saat uyuduğunu düşünebilir ancak uyku sürekli bölünüyorsa vücut yeterince dinlenemeyebilir. Özellikle yüksek tansiyonu bulunan veya kalp-damar hastalığı açısından risk taşıyan kişilerin uyku kalitesini de dikkate alması önemlidir" önerisinde bulundu.

        Yüksek tansiyon gelişiminde genetik yatkınlık, yaş, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, fazla kilo, stres ve sigara kullanımı gibi birçok faktörün rol oynadığını aktaran Özdemir, uykunun da bu bütünün önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

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        Özdemir, araştırmaların, düzenli ve yeterli uykunun kan basıncının kontrolü ve kalp-damar sağlığının korunması açısından göz ardı edilmemesi gerektiğini gösterdiğine dikkati çekerek, "Özellikle geceleri sürekli altı saatten az uyuyan, sabah dinlenmeden uyanan veya yüksek tansiyon problemi bulunan kişilerin uyku düzenlerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Gerekli durumlarda uzman değerlendirmesi önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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        #Günde 6 saat uyku
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        #yüksek tansiyon
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