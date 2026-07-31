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        Haberler Sağlık Ölümden döndü, okeye devam etti

        Ölümden döndü, okeye devam etti

        Bilecik'te bir kıraathanede okey oynayan şahsın yediği portakalın parçası soluk borusuna kaçtı. Masadaki rakibinin Heimlich manevrası sonrası hayata dönen adam oyuna kaldığı yerden devam etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Ölümden döndü, okeye devam etti

        Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı bir kıraathanede meydana geldi. Orta Mahalle üzerinde bir kıraathanede arkadaşlarıyla birlikte okey oynayan Hüseyin Açık bir anda nefes alamamaya başladı.

        Bu esnada yanında oturan ve okey oyununda rakibi olan Soner Keskin hemen şahsa Heimlich manevrası yaptı.

        Yediği portakal parçası boğaza kaçan adam Heimlich manevrası ile nefes alarak hayata döndü. Hüseyin Açık ardından masaya tekrar oturarak, oyuna kaldığı yerden devam etti.

        O anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Hüseyin Açık, hayatını kurtaran arkadaşı Soner Keskin ve diğer arkadaşlarına ertesi gün yemek ısmarladı.

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