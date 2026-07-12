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        Haberler Sağlık Özel gereksinimli Mehmet'in konser hayali gerçek oldu

        Özel gereksinimli Mehmet'in konser hayali gerçek oldu

        Sosyal medyada paylaştığı kemençe performanslarıyla tanınan Trabzonlu özel gereksinimli 17 yaşındaki Mehmet Uzunoğlu, örnek aldığı sanatçı Ekin Uzunlar ile aynı sahneyi paylaşarak unutulmaz bir konser deneyimi yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 21:33 Güncelleme:
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        Özel gereksinimli Mehmet'in konser hayali gerçek oldu

        Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulu müzik öğretmeni Emel Yavuz Kalfa'nın yaklaşık 4 yıl önce yönlendirmesiyle kemençe çalmaya başlayan Uzunoğlu, kısa sürede kendisini geliştirdi.

        Kemençesini elinden düşürmeyen Uzunoğlu'nun, sanatçı Ekin Uzunlar ile aynı sahnede konser verme isteği, AA'nın haberinin ardından gerçeğe dönüştü.

        Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali kapsamında memleketinde konser veren Uzunlar, konser öncesinde Uzunoğlu ile bir araya gelerek kemençe ve müzik üzerine sohbet etti.

        Sahneye birlikte çıkan ikili, kemençe eşliğinde yöresel eserler seslendirdi.

        Konserde "Ezel" dizisinin müziğini de çalan Uzunoğlu, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

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        Programın sonunda Uzunlar, imzaladığı bir kemençeyi Uzunoğlu'na hediye etti.

        "Mehmet'in müziğe olan ilgisi beni çok mutlu etti"

        Sanatçı Ekin Uzunlar, Mehmet'in kemençeye olan ilgisini AA'nın haberinden öğrendiğini belirterek, verdiği sözü tuttuğunu söyledi.

        Mehmet'in müziğe olan ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Uzunlar, çocukların sanatla buluşmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Uzunlar, müziğin insanların hayata bakış açısını değiştirdiğine dikkati çekerek, "Müzik evrenseldir ve insanları birleştirir. O yüzden bizi de birleştirdi" dedi.

        Sahnede yaptığı hareketleri Mehmet'in de takip ettiğini belirten Uzunlar, "Çok hoşuma gitti. Böyle ilgi gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Aslında bizim için de inanılmaz bir motivasyon oluyor. Hele Mehmet'i görünce çok çok mutlu oldum" diye konuştu.

        "Oğlum uzun süredir bugünü bekliyordu"

        Anne Zeynep Uzunoğlu da oğlunun sanatını örnek aldığı Ekin Uzunlar ile bir araya gelmesinden çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Oğlunun uzun süredir bugünü beklediğine işaret eden Uzunoğlu, "Çok heyecanlıydı, hayallerine kavuştu, teşekkür ediyoruz" dedi.

        Mehmet Uzunoğlu ise hayranı olduğu sanatçıyla aynı sahneyi paylaşmanın gururunu yaşadığını söyledi.

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        Bir öğretmenin en büyük serveti!

        Kahramanmaraş'ta, emekli öğretmen Halide Akben, 29 yıl önce liseden öğrencisi olan Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin kapalı yöntemle yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Akben, "Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir. Gurur kaynağımızdır" dedi.

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