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        Haberler Sağlık Türk bilim insanlarının dış gebelik tanısına yönelik yapay zeka çalışması literatürde

        Türk bilim insanlarının dış gebelik tanısına yönelik yapay zeka çalışması literatürde

        Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 21:26 Güncelleme:
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        Türk bilim insanlarının başarısı literatürde

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gültekin Koçun ve beraberindeki ekip, kadın sağlığını ve hayatını tehdit eden dış gebelik hakkında çalışma yürüttü.

        Geliştirilen yapay zeka çalışmasının, dış gebelik vakalarını yüzde 99'a varan klinik doğrulukla tespit etmeyi başardığı ifade edildi.

        Modelin aynı zamanda sağlıklı gebeliklerin tanısını da yüzde 99,8 doğrulukla ortaya koyarak, olası hatalı tanı ihtimalini yüzde 1'in altına indirdiği belirtildi.

        Çalışmanın, uluslararası mühendislik ve teknoloji alanındaki bilimsel yayınlardan IEEE Access dergisinde yayımlanarak küresel ölçekte tescillendiği kaydedildi.

        "ÇOK DAHA ERKEN EVREDE UYARI ALABİLECEĞİZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Gültekin Koçun, dış gebelikte erken tanı kadar, doğru tanının da kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

        Koçun, erken teşhiste hastalara herhangi bir cerrahi müdahale uygulamadan, hücre büyümesini durduran ilaç tedavileriyle gebelik dokusunun vücut tarafından emilmesini sağlayabildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ameliyatsız tedavi, gelecekteki üreme sağlığının korunması açısından önemlidir. Geliştirdiğimiz bu yapay zeka desteği sayesinde hekimler olarak çok daha erken evrede uyarı alabileceğiz. Çoğu vakada ameliyat seçeneği gündeme bile gelmeden hastaya uygun tedavi uygulanabilecek."

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