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        Haberler Sağlık Yağmur sonrası denize girerken dikkat!

        Yağmur sonrası denize girerken dikkat!

        Prof. Dr. Rıza Aytaç Çetinkaya, yağışların ardından deniz suyunun kirlenebileceğini ve yüzme sırasında su yutulmasının bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Özellikle yağış sonrası dönemlerde, kıyıya yakın ve su akışının zayıf olduğu alanlarda enfeksiyon riski artabilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yağmur sonrası denize girerken dikkat!

        Denize girerken çoğu kişi öncelikle güneşten korunmayı ve boğulma riskini düşünüyor. Oysa suyun temizliği ve çevresel koşulların sağlık üzerindeki etkisi de en az bu faktörler kadar önem taşıyor.

        Özellikle yoğun yağışların ardından deniz suyunun kirlenebileceğini ve yüzme sırasında su yutulmasının bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rıza Aytaç Çetinkaya, “Deniz suyu her zaman temiz ve güvenli kabul edilmemeli. Özellikle yağış sonrası dönemlerde, kıyıya yakın ve su akışının zayıf olduğu alanlarda enfeksiyon riski artabilir. Bu nedenle suyun görünümüne, çevredeki uyarılara ve denize girilen bölgenin koşullarına dikkat edilmeli” dedi.

        ENFEKSİYON TEHLİKESİ ARTIYOR

        Yoğun yağışların ardından sokaklarda, toprakta ve atık alanlarında bulunan mikroorganizmaların yağmur sularıyla denize taşınabileceğini açıklayan Prof. Dr. Çetinkaya, “Kanalizasyon altyapısının yetersiz kaldığı bölgelerde atık suların denize karışması da söz konusu olabilir. Bu nedenle özellikle şehir kıyılarında, dere ağızlarında ve yağmur suyu kanallarının yakınında enfeksiyon tehlikesi artabilir. Her yağmurdan sonra bütün sahillerin sakıncalı olduğunu söylemek elbette doğru değil. Ancak su bulanık veya kötü kokuluysa, bölgede yüzme yasağı bulunuyorsa ya da yoğun yağış yeni sona ermişse denize girmemek daha güvenli kabul edilir” uyarısında bulundu.

        DENİZ SUYU YUTULDUKTAN SONRA İSHALE DİKKAT!

        Yüzerken az miktarda deniz suyu yutulmasının çoğu sağlıklı kişide ciddi bir soruna yol açmayacağını belirten Çetinkaya, “Ancak kanalizasyon karışan bölgelerde, dere ağızlarında ve su kalitesinin düşük olduğu sahillerde deniz suyunun bakteri, virüs veya parazitlerle kirlenme ihtimali artar. Bu durum ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi sindirim sistemi şikâyetlerine yol açabilir. Özellikle çocuklar yüzerken daha fazla su yutabildiği için daha dikkatli olunmalı. Deniz suyu yutulduktan sonra şiddetli ya da uzun süren ishal, yüksek ateş, sürekli kusma veya belirgin sıvı kaybı gelişirse vakit kaybetmeden bir sağlık merkezine başvurulmalı” diye konuştu.

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