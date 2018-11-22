YIPRANMA HAKKINDAN YARARLANACAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAM LİSTESİ
Radyasyon (Sağlık) fizikçisi
Biyokimyager
Bakteriyolog
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Anatomist
Hekim-Pratisyen
Aile Hekimi
İşyeri Hekimi
Tibbi Biyokimya Uzmanı
Fizyolog
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Genel Cerrahi Uzmanı
Diğer Uzman Tıp Doktorları
Halk Sağlığı Hekimi
Mütehassıs Cerrah
Mütehassıs Hekim
Acil ıip Uzmanı
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Çocuk Alerji Uzmanı
Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Çocuk Endokrinoloji Uzmanı
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
Çocuk Onkolojisi Uzmanı
Çocuk Üroloji Uzmanı
Dermatoloji Uzmanı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
Geriatri Uzmanı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Göz Hastalıkları Uzmanı
Hematoloji Uzmanı
İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı
Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı
Medikal Onkoloji Uzmanı
Nefroloji Uzmanı
Nöroloji Uzmanı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Prevantif Onkoloji Uzmanı
Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
Romatoloji Uzmanı
Spor Hekimi
Temel Onkoloji Uzmanı
Üroloji Uzmanı
Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)
Yoğun Bakım Uzmanı
Adli Tıp Uzmanı
Alerji Uzmanı
Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Psikiyatri Uzmanı
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Gastroenteroloji Uzmanı
Halk Sağlığı Hemşiresi
Hemşire
Meslek Sağlığı Hemşiresi
Uzman Hemşire
Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)
Hemşire-Ameliyathane
Hemşire-Klinik
Başhemşire
Diyabet Eğitim Hemşiresi
Hemodiyaliz Hemşiresi
Enfeksiyon Hemşiresi
Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi
Kemoterapi Hemşiresi
Nitrisyon Hemşiresi
Poliklinik Hemşiresi
Rehabilitasyon Hemşiresi
Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi
Hemşire (Dişçilik)
Steriliazyon Hemşiresi (Dişçilik)
İşyeri Hemşiresi
Hemşire (Kreş-Anaokulu)
Hemşire (Sağlık Ocağı)
Hemşire (Periodontoloji)
Yoğun Bakım Hemşiresi
Acil Hemşiresi
Çocuk Hemşiresi
Hemşire (Yenidoğan)
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Ebe
Ebe (Sağlık Ocağı)
Ebe Yardımcısı
Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)
Ağız, Diş ve Çene Cerrahı
Diş Hekimi
Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi
Endodonti Uzmanı
Oral Diagnoz ve Radyoloji Uzmanı
Ortodonti Uzmanı
Pedodonti Uzmanı
Periodontoloji Uzmanı
Protetik Diş Tedavisi Uzmanı
Eczacı
Eczacı (Ameliyathane)
Eczacı (Depo ilaç)
Eczacı (Klinik)
Eczacı (Majistral)
Eczacı (Sıhhi Sarf)
Endüstriyel Eczacı
Diğer Eczacılar
Fizyoterapist
Fizyoterapist-Spor
Terapist (Rehabilite)
Ergoterapist
Diğer Diyetisyenler ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları
Diyetisyen
Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)
Odyolog
Dil ve konuşma terapisti
Podiatrist/Podolog
Osteopat
Psikolog (Klinik)
Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcılığı
Radyoterapi Teknikeri
Diyaliz Teknikeri
Perfüzyonist
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/Laboratuvar Teknisyeni
Patoloji Laboratuvar Teknikeri
Eczane Hizmetleri Teknikeri
Diş Protezcisi
Diş Protez Teknisyeni
Diş Protez Teknikeri
Pedodonti Diş Protez Teknikeri
Ortopedi ve Travmatoloji Teknisyeni
Protez ve Ortez Teknikeri
Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni
Hemşire Yardımcısı
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni
İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri- (Ergoterapi Teknikeri)
Fizyoterapi Teknikeri
Elektronörofizyoloji Teknikeri
Acil Tıp Teknisyeni
Anestezi Teknisyeni
Anestezi Teknikeri
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Odyometrist
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