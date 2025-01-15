Sağlıklı yaşamın yeni trendi: Ödem attırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Her sabah aç karnına elma sirkesi tüketerek zayıflamak mümkün mü?

ELMA SİRKESİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Elma sirkesi, iki aşamalı bir fermantasyon süreciyle üretilir. İlk aşamada elmalar ezilir ve şekerleri alkole dönüştürmek için maya ile karıştırılır. İkinci aşamada ise alkol, bakteriler tarafından asetik aside dönüştürülür. Geleneksel yöntemlerle üretilen elma sirkesi yaklaşık bir ayda hazırlanır, ancak bazı üreticiler bu süreci bir güne kadar kısaltabilir.