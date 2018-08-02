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Beyaz kod nedir, beyaz kod nasıl verilir? Ne işe yarar?

Giresun’da 82 yaşındaki Yusuf Topal’ın doktor ile tartışmasından sonra verilen beyaz kod alarmının ardından gözaltına alınırken fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası ‘beyaz kod’ tartışmaları başladı. Peki beyaz kod nedir? Beyaz kod ne işe yarar? Beyaz kod nasıl verilir? Beyaz kod ne işe yarar? İşte beyaz kod hakkında merak edilenler...

02.08.2018 - 15:56 | Güncelleme: İHA

Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal, sağlık merkezinde doktorla yaşadığı tartışmanın ardından karakola götürülmek istenirken; polisin müdühalesi sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. 

HANGİ DURUMLARDA BEYAZ KOD UYGULAMASINA BAŞVURULUR?

Beyaz kod nasıl verilir, hangi durumlarda sağlık çalışanları beyaz kod uygulamasına başvurur? Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral ‘beyaz kod’ uygulamasına ilişkin bilinmeyenleri anlattı.

İHA'nın haberine göre; Türkiye’de artan sağlık çalışanlarına şiddet olayları sonrası ‘beyaz kod’ uygulamasına geçildiğini belirten Kerim Süral, bu uygulama sayesinde sağlık çalışanı ve şiddet uygulayan kişi yüz yüze gelmediğini, sağlık çalışanını şikayetinden sonra konunun direk kamu davasına dönüştüğünü söyledi.

"BEYAZ KODU BİLDİRDİKTEN SONRA 'BU DAVADAN VAZGEÇİYORUM' DEME ŞANSLARI YOK"

Beyaz kodun şiddete uğrayan personele hukuki bir destek olduğunu vurgulayan Kerim Süral, “155 polis imdat herkesin araya bileceği bir numaradır ancak ‘beyaz kod’ apayrı bir şeydir 155 aranmadan önce sözlü saldırı ve şiddet yapıldıktan sonra iş güvenliği birimine haber verilir ve saldırıya uğrayan personele hukuki destek sağlanır. Hukuki yardım önceden sağlık çalışanına saldırı, şiddet olduğu zaman sağlık çalışanına bireysel olarak cumhuriyet savcısına dilekçe yazacak, mahkemeye çıkacak ve sanıkla, müşteki karşı karşıya gelecek bundan dolayı da sağlık çalışanı şiddeti sinesine çeker uğradığı şiddet yanına kar kalırdı” dedi.

Sağlıkta şiddete sıfır tolerans sempozyumu sonucunda ‘beyaz kod’ uygulamasına geçildiğini ifade eden Süral, şöyle devam etti: “Beyaz kodda Sağlık Bakanlığı her ilde avukat istihdamı yaptı ve bu avukatlar vasıtasıyla beyaz koda düşen sağlık çalışanının bildirimi direkt cumhuriyet savcılığına veriyor ve sadece mağdur ifadesini vermesi sonucu otomatik olarak kamu davası açılıyor ve bu dava beyaz kodun esasını teşkil ediyor. Beyaz kodu bildirdikten sonra kişinin ben bu davadan vazgeçiyorum deme şansı da yok.”

 

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