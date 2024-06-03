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        Haberler Magazin Sagopa Kajmer'in anne acısı - Magazin haberleri

        Sagopa Kajmer'in acı günü

        Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz, akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:05
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        Sagopa Kajmer'in acı günü
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        Sagopa Kajmer adıyla tanınan Yunus Özyavuz annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının annesi Serpil Özyavuz, akciğer kanserine yenik düşerek vefat etti.

        İki gündür tedavisi yoğun bakımda devam eden Özyavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özyavuz'un cenazesi Samsun'da toprağa verilecek.

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        #sagopa kajmer
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