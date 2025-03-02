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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şahan Gökbakar'dan Okan Buruk'a tepki! - Galatasaray Haberleri

        Şahan Gökbakar'dan Okan Buruk'a tepki!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken; sarı-kırmızılıları destekleyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından alınan beraberliğe ve teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 23:12 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:12
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        Beraberliğe ve Okan Buruk'a tepki!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

        G.Saray'ı tutan Şahan Gökbakar, alınan sonuca resmi X hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

        OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNE BÜYÜK TEPKİ

        Lemina ve Eren'in çıkıp Kaan'la Cuesta'nın girmesini eleştiren Gökbakar, "3-2 öne geçmiş takımdan Lemina'yı ve Eren'i çıkarıp Kaan ve Cuesta'yı alamazsın!!!! Lemina koşarak çıkıyor. Yorulmadım diyor!!! Cuesta giriyor ve penaltı yapıyor 1 dk sonra... Kötü şeyler yazmamak için kendimi zor tutuyorum...ZOR TUTUYORUM!!!" dedi.

        "KAÇ HAFTADIR FUTBOL YOK!"

        Tepkisine devam eden ünlü komedyen, "Birlik olma zamanı zırvalarını bırakın. Ortada kaç haftadır futbol yok. Yöneticisi kupa pastası keser, Cuesta diye futbolcu alır. Oyuncular inanılmaz düşüşe geçer. Hocası yanlışta ısrar eder... Bu şekilde şampiyonlugu unutun. Bu nasıl birşey yahu? Son 6 maçın 5i beraberlik ya... Acilen kendinize gelin!!!" şeklinde sitem etti.

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