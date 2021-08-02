Şahan Gökbakar duyurdu: Şu anda bu yapılan çok önemli!

"Şu anda bu yapılan çok önemli!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye'yi saran orman yangınları devam ediyor. Marmaris’te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Gökbakar, dün olay yerine giderek yardım çağrısında bulunmuştu. Turgut Şelale bölgesinde çıkan yangının görüntülerini paylaşan ünlü komedyen, alevlerin daha da büyümeden müdahale edilmesi gerektiğini söylemişti.

"SESİMİZİ DUYUYORLAR VE HEMEN HAREKETE GEÇİYORLAR"

Sesini duyuran ünlü komedyen, helikopterle müdahalenin geldiğini ifade ederek, olay yerinden yine canlı yayın yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahan Gökbakar, "Helikopter geldi, şükürler olsun. Turgut Şelale nefesini tuttu... Sesimiz duyuldu... Sağ olun, var olun emekleri olan herkes... Buraya müdahale rica etmiştik ve şu anda helikopter geldi. Helal olsun size, teşekkür ederiz. Allah razı olsun! Burada alevleri görüyorsunuz, müdahaleye gittiler. Şu anda 10 defa, 20 defa su alıp, onu söndürmesi lazım. Helikopter şu anda görev yaparken havadan görüntü almak için drone kullanamayız, onun geçiş güzergahını bloke edemeyiz ancak bu işlem bittikten sonra size son halini çekeceğim. Tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Buradan sesimizi duyuyorlar ve bu yangını söndürmek için harekete geçiyorlar hemen. Bundan sonra oradaki durumu sizlere göstermeye devam edeceğim. Allah'tan deniz çok yakın. Helikopter 5. seferine gidiyor. Tüm yetkililere rica ediyorum; bu helikopter bunu söndürmekle kalmayıp, soğutana kadar kalsın. Bu hamleyle inanın belki 8-10 saat kazandık. Bu ormanın yanması duracak inşallah şimdi. En azından harlı alev sönecek ve eğer ulaşılabilirse yerden müdahale ile inşallah bitecek. Durum bu değerli dostlar... Şükürler olsun." dedi.

"ÇOK ZOR BİR GÖREV"

"Şu anda bu yapılan çok önemli." diyen 40 yaşındaki komedyen, ardından, "O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Burası Şelale mevkii. Tepesini size göstermiştim, yanıyordu. Müdahale geldi. Bu müdahale nokta atışıysa ki pilotumuza güveniyoruz... En az 10-15 saat bu yangın kontrol altına alınır diye düşünüyorum. Bu yangının ilerlemesi kesildi inşallah denilebilir, şükürler olsun. Çok zor bir görev yapıyorlar. Tam o dumanların üzerine su bırakıyorlar. O alevler oraya o kadar sıcaklık veriyor ki oraya yaklaşmak bile çok tehlikeli ama kelle koltukta görev yapıyorlar, çok teşekkür ediyoruz. Lütfen, soğutma da olursa tamamen söner." şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN HEPSİ ÇARESİZ"

Dün olay yerinden yine canlı yayın yapan Gökbakar, isyanını dile getirmişti. Ünlü komedyen, "Size yangın yayını yaptığım yer yanıyor... Yangın yolu atladı. Videolardaki sinirim, üzüntü ve çaresizlikten. Kusuruma bakmayın. Sabahtan beri yayını yaptığım yerin hali burası. 'Yola atlarsa yanarız' dedim ve yola atladı. Yola atlaması ‘geçmiş olsun' demek. Bu dağdan bütün burası yanacak. Bütün Selimiye'ye doğru yanacak. Buraya müdahale lazım. Göze göre göre yola atladı, mahşer yerine döndü. Buraya acil müdahale lazım. Buraya havadan müdahale şart. Burada insanların hepsi çaresiz" demişti.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERMİŞTİ

Müdahale gelmeyince Gökbakar, söndürme çalışmalarına bölge halkıyla birlikte katılmıştı. O anlarda ünlü komedyen, “Ben bugün sabah itibarıyla buraya yangın topu denen bir malzeme bulup getirttim koli koli. Biz sabah burada yanan ufak tefek ateşlere, buradaki halkla beraber müdahale ettik ve buraları söndürdük. Soğutma olmadığı için, herhangi bir havadan müdahale buraya yapılmadığı için söndürülen yerler için için yanıp rüzgarın ve sıcağın etkisiyle tekrar alev alıyor. Burada itfaiye de yok. Müdahale edilmezse büyüyecek. Bir önceki yayını bitirdikten sonra buraya bir helikopter geldi. Bir kere su boşaltıp gitti. Sabah bizim söndürdüğümüz yer tekrar alevlendi. Ben kimsenin kötü niyetli hareket etmediğini düşünüyorum ama yeterli olmadığı için buralar böyle." uyarılarında bulunmuştu.

UYARININ ARDINDAN 3 HELİKOPTER GÖNDERİLMİŞTİ

"Rica ediyorum, havadan müdahale edin" diyen Gökbakar'ın çağrısının ardından, 3 helikopter olay yerine gelerek, yangına müdahalede bulunmaya başlamıştı. Ünlü komedyen, gelen desteğin ardından, "Allah razı olsun. Müdahale geldi teşekkür ederiz ama devam etmesi lazım. Lütfen devam, rica ediyorum. Bütün yetkililer çok çalışıp yoruluyor ama müdahaleyi eksik bırakmasın. Helikopterlerin attığı çok az bir su. Bunun sürekli yapılması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

YANGIN YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Ünlü komedyen, karadan soğutma desteği gelmediği için alevlerin tekrardan canlandığını belirmişti.

Yangının yeniden yayıldığını söyleyen Gökbakar, "Bu yangının dinamiğini anlamak çok zor. Ben çözemedim. Şu an insanlar için gözcülük yapıyorum. Onlar dağın eteğinde oldukları için yangını göremiyorlar. Gündüz daha ciddi bir şekilde söndürme işlemi yapılması gerekiyor. İtfaiye ekipleri, halk varlarını yoklarını bu yangını söndürmek çabalıyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." demişti.