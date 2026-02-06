sahibinden.com yapay zeka çözümlerini sahiAI markası altında birleştirdi

Sahibinden.com 8 yıldır geliştirdiği tüm yapay zekâ teknolojilerini sahiAI markası altında topladığını açıkladı. Bununla birlikte marka, ilan arama deneyiminde yapay zekayı kullanarak yeni bir dönemi başlatacağını duyurdu. sahiAI ile ilan arama özelliği, kullanıcılara sahiAI ile yazışarak aradıkları ilanlara kolayca ulaşabilmelerini sağlıyor.

“8 YILIK AR-GE ÇALIŞMASININ ÇIKTISI”

sahiAI, sadece bir arama özelliğinin değil; görsel tanımadan doğal dil işlemeye kadar uzanan yapay zeka tabanlı geniş bir ürün gamının çatı markası. Temelleri 2018'de "Fotoğraftan Araç Tanıma" ile atılan sahiAI ürün gamı; ilan görsellerinin kalitesini artıran Fotobot, ilandaki evlerin içinde 3 boyutlu dolaşmayı sağlayan Sanal Tur ve ilandaki evin dekorasyonunu saniyeler içinde değiştiren SahiDeko gibi ürünlerle zenginleşti. Şimdi ise yapay zekâ ile ilan arama özelliği ile tüm kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunan sahiAI, Türk mühendisleri tarafından tamamen sahibinden.com bünyesinde geliştirildi.

İLAN ARAMA DENEYİMİNDE YENİ DÖNEM

sahiAI’ın lansmanıyla birlikte kullanıma sunulan sohbet tabanlı arama özelliği, kullanıcılara bambaşka bir arama deneyimi sunuyor. Artık, çok gelişmiş filtreleme seçeneklerini kullanarak arama yapmaya bir alternatif olarak, "metroya yakın, ebeveyn banyolu, deniz manzaralı, açık mutfak olmayan” veya "az yakan beyaz bir SUV, hibrit japon arabası" gibi cümlelerle etkileşimli arama yapmak mümkün... Sistem sadece kelimeleri anlamlandırmakla kalmıyor; coğrafi verileri ve ilan açıklamalarını dahil ederek kullanıcının niyetini anlıyor. Kullanıcı, kendini ifade etme biçiminden bağımsız olarak sahiAI ile yazışarak hayalini kurduğu ev ya da araba için en uygun ilanlara kolayca ulaşabiliyor. İlk etapta vasıta ve emlak kategorilerinde kullanılacak sahiAI ile ilan arama özelliği, önümüzdeki süreçte diğer kategorilerde de devreye alınacak.