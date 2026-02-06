sahibinden.com yapay zeka çözümlerini sahiAI markası altında birleştirdi
Sahibinden.com, ArGe merkezinde sekiz yıldır geliştirdiği tüm yapay zekâ tabanlı ürünlerini sahiAI markası altında birleştirdiğini açıkladı. Etkinlikte marka lansmanından sonra, sahibinden.com Türkiye'de yine bir ilke imza atarak sahiAI ile ilan arama özelliğini tanıttı. İlan arama deneyiminde yeni bir çığır açan yapay zeka tabanlı bu ürünle kullanıcılar, artık hayallerindeki ilanı günlük konuşma diliyle sahiAI ile yazışarak saniyeler içinde bulabilecek
Sahibinden.com 8 yıldır geliştirdiği tüm yapay zekâ teknolojilerini sahiAI markası altında topladığını açıkladı. Bununla birlikte marka, ilan arama deneyiminde yapay zekayı kullanarak yeni bir dönemi başlatacağını duyurdu. sahiAI ile ilan arama özelliği, kullanıcılara sahiAI ile yazışarak aradıkları ilanlara kolayca ulaşabilmelerini sağlıyor.
“8 YILIK AR-GE ÇALIŞMASININ ÇIKTISI”
sahiAI, sadece bir arama özelliğinin değil; görsel tanımadan doğal dil işlemeye kadar uzanan yapay zeka tabanlı geniş bir ürün gamının çatı markası. Temelleri 2018'de "Fotoğraftan Araç Tanıma" ile atılan sahiAI ürün gamı; ilan görsellerinin kalitesini artıran Fotobot, ilandaki evlerin içinde 3 boyutlu dolaşmayı sağlayan Sanal Tur ve ilandaki evin dekorasyonunu saniyeler içinde değiştiren SahiDeko gibi ürünlerle zenginleşti. Şimdi ise yapay zekâ ile ilan arama özelliği ile tüm kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunan sahiAI, Türk mühendisleri tarafından tamamen sahibinden.com bünyesinde geliştirildi.
İLAN ARAMA DENEYİMİNDE YENİ DÖNEM
sahiAI’ın lansmanıyla birlikte kullanıma sunulan sohbet tabanlı arama özelliği, kullanıcılara bambaşka bir arama deneyimi sunuyor. Artık, çok gelişmiş filtreleme seçeneklerini kullanarak arama yapmaya bir alternatif olarak, "metroya yakın, ebeveyn banyolu, deniz manzaralı, açık mutfak olmayan” veya "az yakan beyaz bir SUV, hibrit japon arabası" gibi cümlelerle etkileşimli arama yapmak mümkün... Sistem sadece kelimeleri anlamlandırmakla kalmıyor; coğrafi verileri ve ilan açıklamalarını dahil ederek kullanıcının niyetini anlıyor. Kullanıcı, kendini ifade etme biçiminden bağımsız olarak sahiAI ile yazışarak hayalini kurduğu ev ya da araba için en uygun ilanlara kolayca ulaşabiliyor. İlk etapta vasıta ve emlak kategorilerinde kullanılacak sahiAI ile ilan arama özelliği, önümüzdeki süreçte diğer kategorilerde de devreye alınacak.
"TEKNOLOJİYİ İTHAL ETMİYOR, İNŞA EDİYORUZ"
sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş; "Dünyada birçok şirket yapay zekâ teknolojilerini dışarıdan satın alırken, biz 2018'den beri ArGe merkezimizde 300'den fazla mühendisimizle kendimiz geliştiriyoruz. 8 yıl önce başlattığımız bu yolculuk bugün bizi teknoloji ihraç edebilecek konuma getirdi. Yapay zekâ herkesin gündeminde, ancak ürün ve hizmetlerinde müşterilerine yaygın şekilde sunan çok fazla şirket yok. Kuruluşumuzdan bu yana birçok ilke imza attık. 2000 yılında ilancılık sektörünü önce dijitale taşıdık, 2011'de sektörümüzdeki ilk mobil uygulamayı kullanıcılarımızla buluşturduk. Türkiye’de henüz kimse yapay zekâ konuşmazken biz 2018 yılında bu işi şirket odağımız olarak belirledik. Bugün ise kullanıcılarımızın her gün deneyimlediği 8 yıldır ürettiğimiz bütün yapay zekâ ürünlerinizi çatı markamız sahiAI altında buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca sahiAI ürün gamına bugün yepyeni yapay zekâ destekli ilan arama özelliğini ekleyerek, Türkiye’de teknoloji alanındaki liderliğimizi bir kez daha ortaya koyuyoruz’’ dedi.