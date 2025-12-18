Habertürk
        Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak | Son dakika haberleri

        Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 00:37 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:37
        Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
        Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu.

        Yayımlanan duyuruya göre başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında ‘https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu’ internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

        Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

        Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

        Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna ise ‘www.sg.gov.tr’ internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

