Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sunduğu Demet ile Alişan'la Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından biri de Şahin Kendirci oldu. İlk kez O Ses Türkiye yarışmasındaki performanslarıyla televizyon ekranlarına çıkan Şahin Kendirci şimdi Türkiye'nin adını bildiği çocuk starlardan biri. Peki, Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci aslen nereli ve kaç yaşında? Şahin Kendirci kaç kardeş?

ŞAHİN KENDİRCİ

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. 5 kardeş olan Kendirci'nin bir de ikizi var. Kız kardeşinin de sesinin ağabeyi Şahin Kendirci kadar iyi olduğu geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir magazin programında ortaya çıkmıştı.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Bu yarışmanın ardından 2014’de ‘O Ses Çocuklar’ yarışmasına da katılmış ve yarışmayı kazanarak adından uzun süre söz ettirmiştir.

Yarışmanın ardından Burak Aksak’ın yazıp yönettiği ‘Bana Masal Anlatma’ filminde ‘Tamirci Çırağı’ rolü ile sinema dünyasına adım atan Kendirci filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol almıştır.