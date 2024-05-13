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        Sahipsiz köpekler bacağını ısırdı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısında bacağından yaralandı. Bekçilerin müdahalesiyle köpekten kurtulan kişi, yetkililerden sokak hayvanlarına çare bulunmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:50
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        Sahipsiz köpekler bacağını ısırdı
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        Gazipaşa'da Ramazan Tuncer, benzin almak için Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna girdi. Tuncer'e bu sırada sokak köpekleri saldırdı. Köpeğin saldırısında bacağından yaralanan Tuncer'in yardımına bekçiler yetişti.

        Bacağı kanlar içerisinde kalan Tuncer, kendi imkanları ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi oldu.

        "YETKİLİLER BUNA BİR ÇÖZÜM BULSUN"

        Başıboş şekilde dolaşan 5 köpeğin kendisine saldırdığını ve 2 tanesinin bacağından ısırdığını söyleyen Ramazan Tuncer, "Acı içerisinde kıvrandım. Kendim motorla hastaneye gittim ama motoru zor kullandım. Hastanede gerekli müdahale yapılarak taburcu edildim. Başıma gelen olay yüzünden işe gidemedim. Ben günlük çalışan bir işçiyim. Nerede iş olursa oraya giderim ve bacağım yaralı olduğu için çalışamadım. Bu durumun tek suçlusu ise başıboş köpeklerin sokakta dolaşmalarına müsaade eden yetkililerdir. Artık sokakta başıboş gezen, saldırgan köpekleri görmek istemiyorum. Yetkililerin sesimi duymasını ve gerekeni yapmalarını istiyorum" dedi.

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        #sahipsiz köpekler
        #Antalya
        #Saldırı
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