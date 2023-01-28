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Şahmaran 2. sezon için tarih belirlendi! Şahmaran 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte, 2. sezon tarihi

Netflix'in yeni yerli dizisi Şahmaran 8 bölümden oluşan ilk sezonu ile geçtiğimiz günlerde izleyiciler tarafından çok konuşuldu. Başrollerinde; Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı dizi mitolojik hikayesi ve oyuncuların performansı ile gündemde adını duyurdu. İşte Şahmaran 2. Sezon tarihi...

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  • Şahmaran 2. sezon için tarih belirlendi! Şahmaran 2. sezon ne zaman ve hangi tarihte çıkacak, yayınlanacak?

    Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisinin 2. sezonun ne zaman çıkacağı izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Mitolojik bir efsaneye dayanan fantastik dizi ilk bölümüyle ekrana gelirken dizi takipçileri tarafından "Şahmaran 2. sezon ne zaman yayınlanacak ve tarihi belli oldu mu? soruları sıklıkla aranmaya başladı . İşte Şahmaran dizisi ile ilgili merak edilen detaylar...
  • Şahmaran 2. sezon için tarih belirlendi! Şahmaran 2. sezon ne zaman ve hangi tarihte çıkacak, yayınlanacak?

    İLK SEZONU BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

    Şahmaran'nın mitolojik efsanesini yansıtan dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay oturuyor. 20 Ocak Cuma günü saat 11.00'dan itibaren Netflix'te yayına giren Şahmaran tüm dünya izleyicilerine sunuldu.

     
  • Şahmaran 2. sezon için tarih belirlendi! Şahmaran 2. sezon ne zaman ve hangi tarihte çıkacak, yayınlanacak?

    ŞAHMARAN İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Dizinin senaristi Pınar Bulut'a ait ve yeni sezonuna dair detaylar ilk sezonun hemen ardından ortaya çıktı. 

    Dizide Maran karakterini canlandıran Burak Deniz, 2. sezonun tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu "İkinci sezon hazırlıkları başladı. Mayıs'ta mı başlarız, yoksa yaz ortasında mı girecek o belli değil. Haber bekliyoruz. Ya Eylül zamanı, ya da yeni yıla yakın Aralık gibi yayınlanacak gibi gözüküyor" dedi.

     
  • Şahmaran 2. sezon için tarih belirlendi! Şahmaran 2. sezon ne zaman ve hangi tarihte çıkacak, yayınlanacak?

    ŞAHMARAN 2. YENİ SEZON TARİHİ

    Şahmaran'nın 2. sezonunun 2023'ün sonuna kadar yayınlanması bekleniyor ve bir kaç sezon daha devam edeceği düşünülüyor.

     
  • Şahmaran 2. sezon için tarih belirlendi! Şahmaran 2. sezon ne zaman ve hangi tarihte çıkacak, yayınlanacak?

    ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NE?

    Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.

     
  • Şahmaran 2. sezon için tarih belirlendi! Şahmaran 2. sezon ne zaman ve hangi tarihte çıkacak, yayınlanacak?

    Onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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