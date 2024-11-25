Las Vegas konser serisine başalarken çok zorlandığını söyleyen Adele, ilk gösteriye 24 saatten az bir süre kala konserini iptal ettiği 2022'yi "Hayatının en kötü yılı" olarak tanımladı.

Adele; "Korkunçtu ve bana bunun kariyer intiharı olduğu, son dakikada iptal ettiğim için Vegas'ın beni asla affetmeyeceği söylendi" ifadesini kullandı.