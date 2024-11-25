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        Haberler Dünyadan Sahnelere ara verecek olan Adele son Las Vegas konserinde ağladı, oğlunu ve nişanlısını öptü - magazin haberleri

        Sahnelere ara verecek olan Adele son konserinde gözyaşlarına boğuldu

        Sahnelere ara verme kararı alan Adele, final konserinde gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak seyircilerin arasındaki oğlu ve nişanlısına koştu, onları öptü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:30
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        Sahnelere ara vereceğini açıklayan Adele, Las Vegas'ta verdiği son konserinde gözyaşlarını tutamadı.

        36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, iki yıllık Las Vegas konser serisine veda ettiği Caesars Palace'taki konserinde, sahneye ara verdiğinde ne yapacağından emin olmadığını itiraf etti.

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        "Hiçbir planım yok" diyen Adele, esprili bir şekilde ekledi: Sanırım sadece gündüz içeceğim.

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        Adele, bir sonraki albümünden veya turne programından emin olmadığını söyledi ve "Bir daha ne zaman sahneye çıkmak istediğimi bilmiyorum. Artık gitme zamanı. Bir sonraki bölümün zamanı geldi ve hayatımın bir sonraki döneminin zamanı geldi" dedi.

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        Konuşması esnasında gözyaşlarını tutamayan Adele, sahneden inerek eski eşi Simon Konecki'den olan oğlu Angelo ve nişanlısı Rich Paul'ü öptü.

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        Adele, ağustos ayında 43 yaşındaki basketbol menajeri Rich ile nişanlandığını sahnede duyurmuştu.

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        Las Vegas konser serisine başalarken çok zorlandığını söyleyen Adele, ilk gösteriye 24 saatten az bir süre kala konserini iptal ettiği 2022'yi "Hayatının en kötü yılı" olarak tanımladı.

        Adele; "Korkunçtu ve bana bunun kariyer intiharı olduğu, son dakikada iptal ettiğim için Vegas'ın beni asla affetmeyeceği söylendi" ifadesini kullandı.

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        Konser, Adele'in ekibinin yarısının Covid'e yakalanması nedeniyle iptal edilmişti.

        Ünlü şarkıcı, konseri iptal etmek zorunda kaldığını sosyal medyadan açıklarken de ağlamıştı.

        #Adele
        #Rich Paul
        #las vegas konseri
        #konser
        #sahneye veda
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