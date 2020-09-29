Sahneyle eş zamanlı online tiyatro

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatTiyatro
ABONE OL

Sahneyle eş zamanlı online tiyatro

Tatbikat Sahnesi, pandemi sürecinde yaşanan seyircinin yeni tiyatro oyunlarına erişim sıkıntısını giderecek online prömiyer yöntemini başlatıyor. Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu ve oynadığı 'Fahrenheit 451' adlı oyununun Türkiye prömiyeri online olarak da izlenebilecek. Büyükyalı Fişekhane’de 7 Ekim'de Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek 'Fahrenheit 451'in hem salon biletleri hem de online biletleri satışa çıktı

Sahneyle eş zamanlı online tiyatro
HABERTURK.COM

Distopik edebiyatın baş yapıtlarından biri kabul edilen Ray Bradbury'nin 'Fahrenheit 451' adlı romanından uyarlanan oyununun Türkiye prömiyeri 7 Ekim'de Büyükyalı Fişekhane'de yapılıyor. Tatbikat Sahnesi, pandemi sürecinde yaşanan seyircinin yeni tiyatro oyunlarına erişim sıkıntısını giderecek ilk online prömiyer yöntemini başlatıyor.

Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği ve oynadığı 'Fahrenheit 451' oyununun Türkiye prömiyeri Biletix'in online platformu Seyretix üzerinden de eş zamanlı olarak izlenebilecek. Prömiyer gecesi öncesi seyircinin salona gelişi ve oyun öncesi hazırlıkları, Tatbikat Sahnesi'nin YouTube ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece oyunu ekran başında izleyecekler salondakiler gibi tiyatro atmosferi yaşama imkanı bulacak.

 

 

İlk online prömiyeriyle pandemi sürecinde seyircinin yeni oyunlara erişim sıkıntısını aşmak için yenilikçi bir çözüm geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Kalabalık ortamda olmak istemeyen insanların endişelerini bir parça giderebilmek için buna karar verdik. Dijital ortamda Türkiye'nin neresinde olursanız olun prömiyerimize salondaki seyircimiz gibi aynı heyecanla katılabilecek insanlar. Umarım 7 Ekim akşamı hem evlerinden hem de tiyatroya gelerek burada olacak seyircimiz aynı keyfi alacaktır" dedi.

'Fahrenheit 451'; arzulanan ve hayal edilen ütopik toplum modelinin anti-tezi niteliğindeki 'distopya' kavramı; gelecekte ya da kurgusal bir evrende geçen, özgürlüğün reddedildiği, bunaltıcı ve baskıcı bir ideolojinin düzen adına yol açtığı korkuyu, acıyı, güvensizliği ve mutsuzluğu anlatır. İnsan psikolojisinden başlayarak toplum düzenine yayılan bu denetlenemez kâbusta, kurtuluş mümkün olsa bile onu gerçekleştirmek her zaman mümkün müdür? 'Fahrenheit 451'; Bradbury'nin distopyası değil, açık seçik bizim dünyamızdır, kendi tarihimiz. Zaman ise belirsiz değil, daima bu zamandır.
Şimdi sor kendine, kitap kağıtlarını tutuşturmayı sağlayan bir sıcaklık derecesi, düşünceyi ortadan kaldırmaya yeter mi?

Tür: Dram

Süre: Tek Perde / 75 Dakika

Yaş Sınırı: 14 yaş

Yazan: Ray Bradbury

Çeviren: Nazlı Gözde Yolcu

Yöneten: Erdal Beşikçioğlu

Yönetmen Yardımcısı: Elvin Beşikçioğlu

Koreografi: Aslı Güneş Sümer

Reji Asistanları: Selin Tekman Hayriye Merve Kaya

Işık Tasarım: Yakup Çartık

Dekor Tasarım: Barış Dinçel

Kostüm Tasarım: Başak Özdoğan

Maske Tasarım: Cécile Ayhan

Afiş Tasarım: Hande Şiri

Video Mapping: Can Akyürek

Fotoğraf: Murat Muratal

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Serhat Midyat, Neslihan Aker,
Selin Tekman, Ayşegül Çaylı, Hayriye Merve Kaya, Diren Yurtsever, Ozan Gökçe, Gizem Memiç Mert, Aleyna Vargül, Deniz Bal.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnşaat işçilerine teşekkür konseri
KÜLTÜR-SANATİnşaat işçilerine teşekkür konseri
Meryem Uzerli'nin filmine 482 kişi
KÜLTÜR-SANATMeryem Uzerli'nin filmine 482 kişi
Zihni Göktay'ın maaş isyanı
KÜLTÜR-SANATZihni Göktay'ın maaş isyanı
Arter'de çevrimiçi çocuk atölyeleri
KÜLTÜR-SANATArter'de çevrimiçi çocuk atölyeleri
George Clooney hem yönetti hem oynadı
KÜLTÜR-SANATGeorge Clooney hem yönetti hem oynadı
'Dinozorların Yükselişi ve Çöküşü'
KÜLTÜR-SANAT'Dinozorların Yükselişi ve Çöküşü'
Film festivali çevrim içi devam ediyor
KÜLTÜR-SANATFilm festivali çevrim içi devam ediyor
Kavuğun yeni sahibi Şevket Çoruh: Geçerli olmayan bir konuda niye açıklama yapıyorsun?
KÜLTÜR-SANATHerkesten daha İstanbullu
Derviş Zaim'den Suriye Savaşı'na farklı yaklaşım
KÜLTÜR-SANATSuriye Savaşı'na farklı yaklaşım
James Bond seçiminin ucunda milyar dolar bulunuyor
KÜLTÜR-SANATMilyar dolarlık seçim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X