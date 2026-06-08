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        Haberler Magazin Sahra Işık: Zihnimi temizlemeye devam

        Sahra Işık: Zihnimi temizlemeye devam

        Eski voleybolcu Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda 7 yıllık eşi İdris Aybirdi ile evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Işık'tan manidar bir paylaşım geldi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        Sahra Işık, 2019'da iş adamı İdris Aybirdi ile evlenmişti. Çift, 2024'te boşanma aşamasına gelmişti ancak terapiste giderek evliliklerini kurtarmıştı.

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        O dönem krizi atlatan Işık ve Aybirdi'nin, geçtiğimiz yıl Pamir ismini verdikleri çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çift, evliliklerindeki sorunları aşamadı ve mayıs ayında yollarını ayırdı.

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        Survivor yarışmasıyla da tanınan Sahra Işık, spor yaptığı anları, "Pisliklerden kurtulmak için zihnimi temizlemeye devam" mesajıyla paylaştı.

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        "SENİ BENDEN KİMSE ALAMAZ"

        Öte yandan Sahra Işık, geçtiğimiz haftalarda oğluyla paylaştığı duygusal mesajla da adından söz ettirmişti. Ünlü isim, oğlunun fotoğrafına, "Seni benden kimse alamaz. Kimsenin gücü de bize yetmez canım oğlum. Sen benimsin. Sana söz annen her şeyi yoluna koyacak ve çok mutlu olacağız" notunu düşerek, yaşadığı sürece dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

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