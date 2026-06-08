Sahra Işık: Zihnimi temizlemeye devam

Konya'da taksicilik yapan Murat İpek, sanal banka hesapları arasında para transferi yaparken, aktardığı hesaptan para çıkışı olmadığı ve diğer hesabına da toplamda 596 bin TL'lik para giriş olduğunu fark etti. İpek, yaşadığı olay sonrası kendisine ait olmayan parayı kime aktaracağını bilemediğini ve... Daha Fazla Göster

Konya'da taksicilik yapan Murat İpek, sanal banka hesapları arasında para transferi yaparken, aktardığı hesaptan para çıkışı olmadığı ve diğer hesabına da toplamda 596 bin TL'lik para giriş olduğunu fark etti. İpek, yaşadığı olay sonrası kendisine ait olmayan parayı kime aktaracağını bilemediğini ve sonuç almazsa Filistin'e bağışlayacağını ifade etti Daha Az Göster