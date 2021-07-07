Show TV'de geçtiğimiz haftalarda TV'de ilk kez izleyici ile buluşan, Ay Yapım imzalı fırtınalar estiren dizi Şahsiyet'in üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı.

"BİR CESET DAHA!"

Gözlerini açan Agâh'ın apar topar hastaneden ayrıldığı heyecan dolu tanıtımda Nevra, Agâh'ın bıraktığı mesajları çözmeye çalışıyor. İşlenen cinayet olayları daha da karmaşık hale getirirken Nevra, kendini Kambura'da buluyor.

ŞAHSİYET'TE NELER OLDU?

Şahsiyet'in bu gece ekrana gelen ikinci bölümünde Agâh'ın kocasından ayrılmak isteyen kızı Zuhal, oğlu Deva ile birlikte eve geri döndü. Yaşananların şokunu üzerinden atamayan Nevra ölen hâkimin cinayetini çözmek için harekete geçti. Parmak izi eşleşmesine ulaşan ekip suçluyu bulmak için evine gitti ancak kimseye ulaşamadılar. Çünkü Agâh eski dairelerinden birinde zincire bağladığı eski suçluyu, parmak izini kullanmak için saklıyordu. Suç mahalline onun parmak izini bırakarak hedef şaşırtmıştı. Agâh'ın yeni hedefini belirlediği sırada Nevra'nın adının geçtiği cinayet basına yansıdı. Birimden birinin gazeteci Ateş Arbay'a haber sızdırdığını öğrenen Nevra, öfkesine hakim olamadı. Ateş, Nevra'yı arayarak birtakım bilgiler karşılığında onunla röportaj yapmak istedi ve Nevra'nın şüphelerini gidermek için DJ'lik yaptığı bara gelmesini teklif etti. Sözünde duran Ateş bir mübaşirle yaptığı görüşmenin kayıtlarını Nevra'ya verdi. Agâh yeni hedefi kamyoncu Salih'in peşine düştü. Benzin almayı unuttuğu için arabası yolda kalınca planını gerçekleştiremedi. O nedenle yeni hedefine yöneldi ve ormanlık alanda yakaladığı kişiyi öldürdü. İkinci cinayetini işleyen Agâh, bu kez öldürdüğü kişinin alnına "Sadece ona güveniyorum. Çünkü Nevra beni anlıyor" yazısını yapıştırdı. Ancak o sırada kendisi de fenalaştı ve yere yığıldı. Agâh'a ne olduğu ise merak konusu oldu.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.

Şahsiyet, yeni bölümüyle 13 Temmuz Salı saat 23.15'te Show TV'de!

İşte Şahsiyet'in 3. Bölüm Tanıtımı;