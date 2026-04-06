Sahte diş doktoruna operasyon!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, diş hekimi yetkisi olmadan sahte şekilde diş hekimliği yaptığı belirlenen ve 3 ayrı suçtan aranan bir kişi polis operasyonuyla yakalandı.

İHA'nın haberine göre şüphelinin yetkisi olmadan sahte belgeyle diş doktorluğu yaptığı ve hastalarını randevuyla karşıladığı öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine bir diş polikliniğine operasyon düzenledi.

Yapılan kontrollerde C.T. isimli kişinin, herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen sahte dişçilik yaptığı ortaya çıkarıldı. Şüphelinin UYAP sorgusunda basit yaralama başta olmak üzere toplam 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Öte yandan, sağlıksız şartlarda faaliyet gösterdiği belirlenen klinik mühürlenirken, içeride bulunan çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli birimlere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.