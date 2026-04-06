        Sahte diş doktoruna operasyon! | Son dakika haberleri

        Sahte diş doktoruna operasyon!

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sahte şekilde diş hekimliği yaptığı belirlenen ve 3 ayrı suçtan aranan bir kişi polis operasyonuyla yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, diş hekimi yetkisi olmadan sahte şekilde diş hekimliği yaptığı belirlenen ve 3 ayrı suçtan aranan bir kişi polis operasyonuyla yakalandı.

        İHA'nın haberine göre şüphelinin yetkisi olmadan sahte belgeyle diş doktorluğu yaptığı ve hastalarını randevuyla karşıladığı öğrenildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine bir diş polikliniğine operasyon düzenledi.

        Yapılan kontrollerde C.T. isimli kişinin, herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen sahte dişçilik yaptığı ortaya çıkarıldı. Şüphelinin UYAP sorgusunda basit yaralama başta olmak üzere toplam 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

        Öte yandan, sağlıksız şartlarda faaliyet gösterdiği belirlenen klinik mühürlenirken, içeride bulunan çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli birimlere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
