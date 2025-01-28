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        Sahte içki faciası! Hayatını kaybetti

        Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle kaldırılan 36 yaşındaki Fehim Kökkazan hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:35
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        Sahte içki faciası! Hayatını kaybetti
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        Tekirdağ Çorlu’da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre evinde alkol aldığı öne sürülen Fehim Kökkazan (36), bir süre sonra fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Görme kaybı yaşayan Kökkazan, kaldırıldığı yoğun bakımda doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Fehim Kökkazan’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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