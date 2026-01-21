Habertürk
Habertürk
        Sahte parayla hayvan alımı iddiası! | Son dakika haberleri

        Sahte parayla hayvan alımı iddiası!

        Eskişehir'de akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya çıktı. Kentte sahte parayla büyükbaş hayvan satın aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:00 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:00
        Sahte parayla hayvan alımı iddiası!
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde büyükbaş hayvan alım satımında sahte parayla ödeme yapıldığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişi büyükbaş hayvan ticareti sırasında tanımadığı bir şüpheli tarafından kendisine verilen paraların sahte olduğu yönünde başvuruda bulunması üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, toplam değeri 1 milyon 940 bin lira olan sahte banknotları piyasaya sürdüğü belirlenen 2 şüpheli ve olayda kullanıldığı değerlendirilen araç, Ankara'nın Sincan ilçesinde tespit edildi.

        Soruşturma kapmasında ele geçirilen 22 büyükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında "parada sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.

