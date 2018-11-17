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Sahte raporla emekli eden çetenin yapmadığı kalmamış!

Ankara'da para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahte engelli raporuyla emekli olanlar SGK'ya bildirildi. Çetenin, hastalığı olmayan ancak sahte rapor almak isteyenlere "stent" takıp sağlık kurulu raporundaki engellilik oranında yüzde 30 artış yaptığı ortaya çıktı

17.11.2018 - 14:17 | Güncelleme: AA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kamu ve özel hastanelerde irtibatlı oldukları personel aracılığıyla sahte engelli raporu temin ettiği belirlenen suç örgütüne, 12 Kasım'da operasyon düzenlemişti. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişiden 27'si gözaltına alındı. Devam eden operasyonda, 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 29'a ulaştı. Diğer şüphelilerden 2'sinin başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu anlaşıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

29 ŞÜPHELİDEN 10'U TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

ÇARKIN NASIL İŞLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Örgütün elebaşılarından şüpheli A.Ö. emniyette verdiği ifadesinde, örgüt lideri M.G.'den aldıkları talimatla sahte rapor düzenlenecek kişilerin tespit edildiğini, hastaneye gittiklerinde sağlık kurulunda sekreter B.Y.'nin rüşvet karşılığında kendilerine yardım ettiğini ve haklarında rapor düzenletilen kişilerden alınan paraların M.G.'de toplandığını anlattı.

2 BİN 108 LİRA MAAŞLA EMEKLİ OLDU

S.B. ise uzaktan akrabası olan M.G.'nin yardımıyla yüzde 41 oranında engelli olduğuna ilişkin sahte rapor aldığını, bu raporla SGK'ye başvurup aylık 2 bin 108 lira maaşla emekli olduğunu ve engellilere sağlanan değişik avantajlardan faydalanmaya başladığını söyledi.

4 BİN TL'YE SAHTE RAPOR ALMIŞ 

Örgüt aracılığıyla yüzde 64 engelli olduğuna ilişkin sahte rapor alan A.D. de SGK prim günü eksik olmasından dolayı emekli olamadığını, ancak 4 bin lira ödeyerek aldığı sahte rapor sayesinde emekli olduğunu aktardı.

RAPOR İÇİN STENT TAKMIŞLAR

Suç örgütünün lideri M.G., hastaları özel bir hastanede çalışan kalp doktoru A.K.'ye yönlendirdiğini, doktorun ihtiyacı olmayan hastalara bile stent taktığını, bu nedenle devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporundaki engellilik oranında yüzde 30 artış yapılabildiğini belirtti. Bir devlet hastanesinde çalışan B.Y.'ye rüşvet vererek, EKO sonuçlarında oynandığını anlatan M.G., hastanenin sağlık kurulunda görevli H.E.'nin ise hastaların engellilik oranlarını yükselttiğini bildirdi. M.G,. hastanelerde sahte rapor almak ve işlemlerin hızlı yürümesi için söz konusu kişilere rüşvet verdiğini itiraf etti.

USULSÜZLÜK YAPANLAR SGK'YA BİLDİRİLECEK

Suç örgütünden yardım alarak usulsüz emekli olanlarla ilgili SGK'ya yazı yazılacağı öğrenildi. Sahte sağlık raporuyla emekli olanlardan, bugüne kadar verilen maaşların geri alınacağı kaydedildi.

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