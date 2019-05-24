Bartın'da, gurbetçi olarak yaşadığı Almanya'dan kesin dönüş yapan Erhan Dabaz (47),yanına yerleştiği annesi Hatice Dabaz'ı (65),mutfakta sahur yemeği hazırlarken bıçaklayarak, öldürdü.



Olay, Kırtepe Mahallesi Gümrük Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, gurbetçi olarak yaşadığı Almanya'dan bir ay önce kesin dönüş yapan Erhan Dabaz, annesi Hatice Dabaz ile birlikte yaşamaya başladı. Anne ve oğlu sahur vakti kalktı. Ancak henüz bilinmeyen nedenle Erhan Dabaz, mutfakta yemek hazırlayan annesi Hatice Dabaz'a bıçakla saldırdı. Hatice Dabaz, göğsüne aldığı 6 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

CESEDİ BAŞINDA BEKLEDİ

Erhan Dabaz ise sabah saatlerine kadar annesinin cesedinin başında bekledi. Erhan Dabaz'a ulaşamayan yakınları polisten yardım istedi. Eve gelen polis, zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca, merdivenle balkona çıkıp, içeri girdi. Polis, mutfakta annesinin cesedi başında oturan Erhan Dabaz ile karşılaştı. Olayda kullandığı bıçağı yıkadıktan sonra tezgaha koyduğu belirlenen Dabaz, gözaltına alındı. Hatice Dabaz'ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.



Erhan Dabaz'ın Almanya'dan döndükten sonra işsiz kaldığı, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.