Said Rustayi'ye ceza İran'da yasaklanan 'Leyla'nın Kardeşleri' filminin senarist ve yönetmeni Said Rustayi, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rustayi'nin 6 aylık hapis cezasının yirmide birini yatacağı, sinema sektörü ile her türlü etkileşimine kısıtlama getirildiği ve İran'ın Kum kentinde bulunan devlet televizyonunda "yönetmenlik dersi almaya mahkum edildiği" aktarıldı

