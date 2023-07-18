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        Saint Lucia nerede, hangi kıtada yer alır? Saint Lucia başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Karayip yerlilerinin Iguanas Adası anlamına gelen "louanalao" olarak isimlendirdiği bu ada ülkesi, adeta bir açık hava müzesidir. 17. yüzyılda Fransızlar ve İspanyollar tarafından sömürge düzenine dâhil edilen ülke, bağımsızlığını 22 Şubat 1979'da kazanmıştır. Saint Luca nerede, hangi kıtada yer alır? Saint Luca başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

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        Giriş: 18.07.2023 - 10:15
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        Saint Lucia nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Volkanik bir kökene sahip olan ülke yemyeşil doğası ve berrak sularıyla dikkat çekmektedir. Ada kültürel bir buluşma noktası olarak ön plana çıkmaktadır. Güçlü bir miras duygusuna ve kültürel kimliğe sahip olan Saint Luca, Avrupa kültürünü Karayip kültürüyle harmanlayan bir yapıdadır. Saint Luca nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Saint Lucia Nerede?

        Saint Luca, Doğu Karayipler'deki Batı Hint Adaları'na dâhil olan bir ülkedir. Küçük Antiller’deki Windward Adaları’nın en büyük ikinci adasıdır. Karayip Denizi ve Kuzey Atlantik Okyanusu arasında bulunmaktadır.

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        Saint Lucia Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Volkanik adalar zincirinin bir parçası olan bu ada ülkesi, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Ada ülkesi olduğundan dolayı herhangi bir kara parçasıyla sınırı bulunmaktadır.

        Saint Lucia Başkenti

        Saint Luca’nın başkenti Castries şehridir. Ülkenin en büyük şehri olan başkent ayrıca ana liman olarak da kullanılmaktadır.

        Saint Lucia Bayrağının Anlamı

        Saint Luca bayrağı mavi, sarı, beyaz ve siyah renklerden oluşmaktadır. Zemin tamamıyla mavi renktedir. Zeminin üzerinde iç içe oturtulan beyaz, siyah ve sarı renkte üç üçgen yer almaktadır. Bu gök mavisi zemin rengi Karayip Denizi ve Atlantik Okyanusu'nu temsil eder. Sarı renk güneş ışığını ve refahı, siyah ve beyaz renk ise birlik içinde yaşayan iki ırkı (siyahi ve beyazları) sembolize etmektedir.

        Saint Lucia Nüfusu

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        Saint Luca’nın 2023 itibariyle nüfusu 186 bin 190 kişiden oluşmaktadır. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 190. basamakta yer almaktadır.

        Saint Lucia Para Birimi

        Saint Luca’nın resmi para birimi Doğu Karayip dolarıdır. 1 Doğu Karayip doları 9,68 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Saint Lucia Türkiye Saat Farkı

        Saint Luca ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Saint Luca’dan 6 saat ileridedir. Türkiye’de saat 17.00 iken Saint Luca’da saat 10.00’dur.

        Saint Lucia Şehirleri

        Saint Luca 10 bölgeye ayrılmıştır. Bu yerleşim bölgeleri şunlardır: Ansye-la Raye, Canaries, Castries, Choiseul, Dennery, Gros Islet, Laborie, Michoud, Soufrière, and Vieux Fort. Nüfusun çoğu ise başkent Castries ve Vieux Fort'ta yoğunlaşmıştır. Bisée, Vieux Fort, Micoud, Soufrière ve Dennery diğer önemli yerleşim yerleridir.

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