Saint Vincent ve Grenadine Adaları telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Saint Vincent ve Grenadine Adaları'nda hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Dünyanın dört bir yanında ülkeleri ayırt etmek ve resmi iletişim işlemlerini olması gerektiği şekilde yapmak için bu gibi teknik bilgilerin bilinmesi önemlidir. Bu konuda uluslararası anlamda belirlenmiş kodlar vardır. Saint Vincent ve Grenadine Adaları da kendine has bazı kod tanımlamalarına sahiptir. Bu Karayip ülkesine dair temel bilgilere ulaşmak için rehber niteliğindeki bu yazıyı okuyabilirsiniz.

SAINT VINCENT VE GRENADINE ADALARI TELEFON KODU

Saint Vincent ve Grenadine Adaları telefon kodu +1-784’tür. İlgili ülkenin Kuzey Amerika Numara Planı’na dâhil olduğu bilgisi vardır. Uluslararası aramalarda bu kod kullanılarak çeşitli aramaların gerçekleşmesi sağlanır. Bir telefon numarasına ulaşmak istiyorsanız ve hattın diğer ucundaki kişi Saint Vincent ve Grenadine Adaları’nda yer alıyorsa bu kodun kullanılması önemlidir. Ancak ülke içinde bu kodu kullanmanıza gerek yoktur.

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SAINT VINCENT VE GRENADINE ADALARI PARA BİRİMİ

Saint Vincent ve Grenadine Adaları para birimi Doğu Karayip Doları “XCD” şeklindedir. Bu para birimi, EC$ sembolüyle gösterilir. Ayrıca bölgedeki çeşitli Karayip ülkesiyle de ortak olarak kullanılan bir para birimidir. İşte sizin için derlediğimiz bazı temel bilgiler;