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        Haberler Bilgi Yaşam Saint Vincent ve Grenadine Adaları telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Saint Vincent ve Grenadine Adaları'nda hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Saint Vincent ve Grenadine Adaları telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Saint Vincent ve Grenadine Adaları'nda hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Karayipler'in doğusunda bulunan Saint Vincent ve Grenadine Adaları, doğal güzellikleri ve fotoğraf karesine benzeyen görüntüsüyle birçok kişinin dikkatini çeker. Bu adalara ziyarete gitmek isteyenlerin kafasını bazı bilgiler kurcalar. Saint Vincent ve Grenadine Adaları telefon kodu, araç plaka kodu, para birimi ve alan adı uzantısı bunlardan birkaçıdır. Peki ülkeye dair merak edilen bilgilerin yanıtları neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:41
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        Saint Vincent telefon kodu
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        Dünyanın dört bir yanında ülkeleri ayırt etmek ve resmi iletişim işlemlerini olması gerektiği şekilde yapmak için bu gibi teknik bilgilerin bilinmesi önemlidir. Bu konuda uluslararası anlamda belirlenmiş kodlar vardır. Saint Vincent ve Grenadine Adaları da kendine has bazı kod tanımlamalarına sahiptir. Bu Karayip ülkesine dair temel bilgilere ulaşmak için rehber niteliğindeki bu yazıyı okuyabilirsiniz.

        SAINT VINCENT VE GRENADINE ADALARI TELEFON KODU

        Saint Vincent ve Grenadine Adaları telefon kodu +1-784’tür. İlgili ülkenin Kuzey Amerika Numara Planı’na dâhil olduğu bilgisi vardır. Uluslararası aramalarda bu kod kullanılarak çeşitli aramaların gerçekleşmesi sağlanır. Bir telefon numarasına ulaşmak istiyorsanız ve hattın diğer ucundaki kişi Saint Vincent ve Grenadine Adaları’nda yer alıyorsa bu kodun kullanılması önemlidir. Ancak ülke içinde bu kodu kullanmanıza gerek yoktur.

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        SAINT VINCENT VE GRENADINE ADALARI PARA BİRİMİ

        Saint Vincent ve Grenadine Adaları para birimi Doğu Karayip Doları “XCD” şeklindedir. Bu para birimi, EC$ sembolüyle gösterilir. Ayrıca bölgedeki çeşitli Karayip ülkesiyle de ortak olarak kullanılan bir para birimidir. İşte sizin için derlediğimiz bazı temel bilgiler;

        • Kod: XCD
        • Sembol: EC$
        • Madeni Paralar: 1, 2, 5, 10, 25 cent
        • Banknotlar: 5, 10, 20, 50, 100 XCD

        SAINT VINCENT VE GRENADINE ADALARI PLAKA KODU

        Saint Vincent ve Grenadine Adaları plaka kodu ise “WV” şeklindedir. Bu kod ile araçların hangi ülkeye ait olduğunun tespiti kolayca yapılabilir. Her ülkede olduğu gibi bu ada ülkesinde de uluslararası işlemler ve trafik düzenlemelerinde kritik rol oynayan bir plaka kodudur. Bu nedenle birçok kişi ülkeye ait plaka kodunu da öğrenmek ister.

        SAINT VINCENT VE GRENADINE ADALARI HANGi ALAN ADI UZANTISI?

        Öğrenmek istediğiniz bir diğer bilgi de “Saint Vincent ve Grenadine Adaları hangi alan adı uzantısı?” sorusunun cevabı olabilir. Bu uzantı, ilgili ada ülkesinin dünya ve dijital dünyadaki kimliğini ifade ettiğinden son derece önemli bir konuma sahiptir. İlgili ada ülkesi, bu uzantıyı kendi web sitelerinde kullanarak dijital dünyada iz bırakır. Bu uzantı, “.vc” şeklindedir.

        SAINT VINCENT VE GRENADINE HAKKINDA BİLGİLER

        • Karayipler’in güney bölümünde bulunan bu ada ülkesinin başkenti Kingstown’dur.
        • Toplamda 32 adacıktan oluşan bir topluluğa sahiptir.
        • Adada konuşulan resmi dil İngilizce’dir.
        • Büyük bir bölümü volkanik yapıya sahiptir.
        • Saint Vincent ve Grenadine Adaları, İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir.
        • Yönetim şekli anayasal monarşidir.
        • Dünya genelinde doğa turizmi açısından büyük ilgi görür.
        • Bağımsızlığını 1979’da kazanmıştır.
        • Ülke, geçimini genel olarak tarımdan sağlar.
        • Muz ve Hindistancevizi üretimi ülke ekonomisinde önemli yer tutar.
        • Adaların çevresinde dalış alanları bol miktarda bulunur.
        • Çevredeki mercan rasifleri, adanın en öne çıkan özellikleri arasındadır.
        • Saint Vincent ve Grenadine Adaları, dünya genelinde özellikle kriket sporuyla öne çıkar.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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