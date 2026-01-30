Sakal kesmek orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken sakal kesmek ya da kestirmek orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte günlük hayatta sıkça yapılan bazı alışkanlıklar, oruç açısından yeniden değerlendirilir. Bunlardan biri de sakal kesmek ve sakal kestirmek konusudur. Özellikle kişisel bakımına önem veren erkekler, Ramazan ayında bu konuda tereddüt yaşayabilir. Sakal kesmek orucu bozar mı ya da Oruçluyken berbere gidip sakal kestirmek orucu etkiler mi gibi sorular sıkça gündeme gelir… Bu noktada Diyanet’in görüşleri, oruç ibadetinin doğru şekilde anlaşılması açısından önemli bir referans niteliği taşır.

Oruç Tutmak

Oruç tutmak, imsak vaktinin başlamasıyla birlikte yeme, içme ve bazı bedensel ihtiyaçlardan bilinçli şekilde uzak durmayı ifade eder. Bu süreç, iftar vaktine kadar devam eder ve kişinin iradesini, sabrını ve manevi farkındalığını güçlendirmeyi amaçlar. Sahur, oruca hazırlık yapılan ve niyet edilen zaman dilimi olarak kabul edilir. İmsak vakti ise orucun başladığı anı temsil eder. Oruç yalnızca fiziksel bir açlık süreci değildir. Aynı zamanda kişinin davranışlarını kontrol etmesini, nefsini terbiye etmesini ve manevi yönünü güçlendirmesini hedefleyen bir ibadettir. Bu nedenle orucu bozar mı sorusu değerlendirilirken, yapılan eylemin niteliği ve oruç süresiyle olan ilişkisi dikkate alınır. Gün içinde yapılan kişisel bakım uygulamaları da bu çerçevede ele alınmalıdır. Sakal kesmek, bu bağlamda oruçla ilişkilendirilen konular arasında yer alır.

REKLAM Orucu Neler Bozar? Orucu neler bozar konusu, İslam dininde açık ve net ölçütlerle belirlenmiştir. Yeme, içme ve oruçlu iken cinsel ilişkiye girme gibi eylemlerin gerçekletirilmesi orucu bozar. Bu fiillerin ortak noktası, oruç süresi içinde bilerek yapılan ve vücuda besleyici bir maddenin girmesine neden olan eylemler olmalarıdır. Bunun dışında ilaç kullanımı, serum takılması ve sigara içmek gibi durumlar da orucu bozar mı başlığı altında değerlendirilir. Ancak kişisel bakım uygulamaları, vücuda dışarıdan besleyici bir unsur alınmadığı sürece orucu bozan fiiller arasında yer almaz. Bu noktada sakal kesmek ya da sakal kestirmek doğrudan mideye ulaşan bir durum içermediği için farklı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Sakal Kesmek ve Sakal Kestirmek Orucu Bozar mı? Ramazan ayında sıkça sorulan sorulardan biri de sakal kesmek orucu bozar mı sorusudur. Evde tıraş olmak ya da berbere giderek sakal kestirmek, günlük hayatın olağan bir parçasıdır. İslam alimlerinin genel görüşüne göre, sakal tıraşı olmak orucu bozar mı sorusuna olumsuz cevap verilmesine neden olur. Çünkü sakal kesmek, yeme ve içme ile bağlantılı olmayan, tamamen dış görünüşe yönelik bir işlemdir. Sakal kesimi sırasında ciltte küçük kesikler oluşması ya da kanama meydana gelmesi de orucu bozmaz. Kanama, vücuda dışarıdan bir şeyin girmesi anlamına gelmediği için orucun geçerliliğini etkilemez. Bu nedenle Ramazan ayında sakal kesmek ya da sakal kestirmek, oruçlu kişinin ibadetine zarar vermez. Ancak tıraş sırasında kullanılan ürünlerin ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmesi gerekir. Bura da sakal kesmek ya da kestirmek değil, işlem sırasında ağız ya da burundan yabancı madde girmesi detayı önem taşır.