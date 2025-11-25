Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Sakarya - Antalya kaç kilometre? Sakarya - Antalya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Sakarya - Antalya kaç kilometre? Sakarya - Antalya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Marmara Bölgesi'nin yeşil bahçesi ve sanayi üssü Sakarya'dan, Torosların ardındaki Akdeniz'in incisi ve turizm cenneti Antalya'ya... Bu yolculuk, Türkiye'nin en işlek kuzey-güney hatlarından biridir ve özellikle yaz aylarında, adeta bir "tatile göç" ritüeline dönüşür. Bir yanda sanayi ve tarımın dinamizmi, diğer yanda ise güneşin, denizin ve tarihin kucaklaştığı bir dünya markası yer alır.

        Giriş: 25.11.2025 - 16:49 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:49
        Sakarya - Antalya kaç kilometre?
        Sakarya-Antalya güzergahı, sadece bir seyahatten çok daha fazlasını; Türkiye'nin coğrafi zenginliğini en net şekilde gösteren bir kesiti ifade eder. Bu rota, Sakarya'nın bereketli ovalarından başlar, Bilecik'in engebeli rampalarını tırmanır, Kütahya ve Afyonkarahisar ile Ege'nin iç kesimlerinin karasal iklimini geçer ve son olarak Göller Yöresi'nin serin yaylalarından, Toros Dağları'nın üzerinden nefes kesici bir inişle Akdeniz'in sıcak ve nemli havzasına kavuşur.

        SAKARYA - ANTALYA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Sakarya (Adapazarı) il merkezi ile Antalya şehir merkezi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan standart güzergah üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. İki şehir merkezi arasındaki uzaklık, Kütahya-Afyonkarahisar-Burdur üzerinden ilerleyen rota baz alındığında, yaklaşık olarak 565 kilometredir.

        Bu orta-uzun mesafeli yolculuk, Türkiye'nin en önemli otoyol ve devlet yollarından bazılarını (özellikle D650) kullanarak Marmara Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlar. Bu güzergah, sadece Sakarya'dan değil, aynı zamanda Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasından güneye inen tüm trafiğin ana omurgasını oluşturur. Bu nedenle, Sakarya - Antalya kaç km planlaması yaparken, 560-570 km bandında, tam bir günün ayrılması gereken, konforlu ama uzun bir seyahate hazırlıklı olmak gerekir.

        SAKARYA - ANTALYA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Sakarya - Antalya arası mesafe ne kadar sorusu, sadece bir rakamdan ibaret değil, aynı zamanda yolculuğun kendisinin bir deneyim olduğu anlamına gelir. Bu rota, coğrafi olarak üç belirgin aşamadan oluşur:

        • Aşama: Marmara'dan İç Batı Ege'ye Tırmanış (Sakarya - Kütahya) Yolculuk, Sakarya merkezden güneye doğru, D650 (Sakarya-Bilecik Yolu) üzerinden başlar. Bu etabın en zorlu ve yavaş ilerleyen kısmı Bilecik (Osmaneli, Vezirhan) rampalarıdır. Bu bölüm, engebeli bir araziye ve tırmanış şeritlerine sahiptir. Bilecik geçildikten sonra yol, Bozüyük üzerinden Kütahya'ya ulaşır. Bu etapta Sakarya'nın yeşil ve nemli bitki örtüsü, yerini İç Ege'nin daha karasal ve bozkır benzeri bitki örtüsüne bırakır.
        • Aşama: Türkiye'nin Kavşak Noktası (Kütahya - Afyonkarahisar - Burdur) Yolculuğun orta noktası, Türkiye'nin adeta lojistik kalbi olan Afyonkarahisar'dır. Kütahya'dan sonra D650 yolu takip edilerek Afyonkarahisar'a ulaşılır. Bu şehir, Türkiye'deki neredeyse tüm uzun mesafe otobüslerinin ve özel araçların klasik mola noktasıdır. Meşhur "sucuk ekmek", "Afyon kaymağı" ve "lokum" molası, bu yolculuğun yazılı olmayan bir kuralı gibidir. Afyon'dan sonra D650 yolu güneye doğru devam eder ve Sandıklı üzerinden, Göller Yöresi'nin merkezi olan Burdur'a ulaşılır.
        • Aşama: Toroslardan Akdeniz'e İniş (Burdur - Antalya) Yolculuğun en dramatik ve en keyifli kısmı son etapta yaşanır. Burdur, Torosların üzerinde, serin bir yayla iklimine sahiptir. Burdur'u geçtikten sonra, Bucak ilçesine doğru ilerlerken, meşhur Çubukbeli Geçidi'ne veya yeni yapılan yollardan Antalya havzasına doğru iniş başlar. Bu noktada sürücüler, rakımın hızla düştüğünü, havanın belirgin bir şekilde ısındığını ve nemlendiğini hisseder. Çam ağaçlarının yerini maki bitki örtüsü ve palmiyeler almaya başlar. Bu keskin coğrafi ve iklimsel değişim, Antalya'ya vardığınızın habercisidir.

        SAKARYA - ANTALYA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Sakarya - Antalya ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçtiğiniz ulaşım aracına göre bir gün süren bir maceradan, birkaç saatlik bir yolculuğa kadar değişebilir.

        • Özel Araçla: Yaklaşık 565 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek (özellikle Afyon'da) makul molalarla birlikte, özel araçla ortalama 6 saat 30 dakika ile 7 saat 30 dakika arasında kat edilebilmektedir. Bayram dönemleri veya yaz tatili başlangıç/bitiş tarihlerinde, özellikle Bilecik rampaları ve Antalya girişi gibi kilit noktalarda trafik yoğunlaşabilir ve bu süre 8-9 saate kadar uzayabilir.
        • Otobüsle (En Yaygın Yöntem): Sakarya (Adapazarı) Otogarı ile Antalya Otogarı arasında, başta Sakarya VİB Turizm olmak üzere, Kamil Koç, Pamukkale, Metro gibi ulusal firmaların günün hemen her saati düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır.

        Süre: Otobüs yolculuğu, verilen mola sayılarına ve güzergah üzerindeki duraklamalara bağlı olarak ortalama 8 ila 9 saat arasında sürmektedir.

        • Uçakla (Dolaylı ama Hızlı Seçenek): Sakarya'da sivil yolcu taşımacılığına açık bir havalimanı bulunmamaktadır. Uçakla gitmek isteyenler için en mantıklı seçenek, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı (SAW) kullanmaktır.

        Toplam Süre: Sakarya merkezden Sabiha Gökçen Havalimanı'na HAVAŞ veya özel araçla ulaşım (yaklaşık 1 saat - 1 saat 15 dakika), havalimanındaki bekleme ve güvenlik işlemleri (en az 1.5 - 2 saat), İstanbul-Antalya arası net uçuş süresi (yaklaşık 1 saat 10 dakika) ve Antalya Havalimanı'ndan şehir merkezine transfer (yaklaşık 45 dakika) eklendiğinde... Toplam "kapıdan kapıya" yolculuk süresi ortalama 4 ila 5 saati bulur. Bu, karayoluna göre belirgin bir zaman avantajı sağlar.

