Sakarya - Antalya kaç kilometre? Sakarya - Antalya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Sakarya-Antalya güzergahı, sadece bir seyahatten çok daha fazlasını; Türkiye'nin coğrafi zenginliğini en net şekilde gösteren bir kesiti ifade eder. Bu rota, Sakarya'nın bereketli ovalarından başlar, Bilecik'in engebeli rampalarını tırmanır, Kütahya ve Afyonkarahisar ile Ege'nin iç kesimlerinin karasal iklimini geçer ve son olarak Göller Yöresi'nin serin yaylalarından, Toros Dağları'nın üzerinden nefes kesici bir inişle Akdeniz'in sıcak ve nemli havzasına kavuşur.

SAKARYA - ANTALYA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Sakarya (Adapazarı) il merkezi ile Antalya şehir merkezi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan standart güzergah üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. İki şehir merkezi arasındaki uzaklık, Kütahya-Afyonkarahisar-Burdur üzerinden ilerleyen rota baz alındığında, yaklaşık olarak 565 kilometredir.

REKLAM

Bu orta-uzun mesafeli yolculuk, Türkiye'nin en önemli otoyol ve devlet yollarından bazılarını (özellikle D650) kullanarak Marmara Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlar. Bu güzergah, sadece Sakarya'dan değil, aynı zamanda Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasından güneye inen tüm trafiğin ana omurgasını oluşturur. Bu nedenle, Sakarya - Antalya kaç km planlaması yaparken, 560-570 km bandında, tam bir günün ayrılması gereken, konforlu ama uzun bir seyahate hazırlıklı olmak gerekir.