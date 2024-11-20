Sakarya Büyükşehir Belediyesi MTB Team geliyor

Yoldan çıkmak deyimi pek olumlu bir anlam içermese de spor söz konusu olduğunda asfalttın dışındaki rotalara gidileceğini anlayabiliriz. Bu da başka heyecanların yaşanacağını ifade eder. Tıpkı Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet takımının birazdan ayrıntılarını vereceğimiz kararı gibi…

📣2025 UCI KITA TAKIMLARI BAŞVURUSU HAKKINDA pic.twitter.com/OUIA2oHps0 — Türkiye Bisiklet Federasyonu (@trbisikletfed) November 20, 2024

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 yılında uluslararası pelotonda ülkemizi temsil edecek takımları açıkladı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (Beykoz Belediyespor geçen sezon sonuna doğru İBB bünyesine geçmişti), Konya Büyükşehir Belediye Spor ve Spor Toto Cycling Team önümüzdeki sezon da yarışlarda boy gösterecek. Sakarya’yı bu listede görememek şaşırtıcı oldu. Çünkü bir bisiklet şehri olan Sakarya, uzun süredir pro pelotonda boy gösteriyor, sporcuları olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ay yıldızlı formayı terletiyordu. Böylesine bir çaba heba mı ediliyordu?

REKLAM Sakarya Büyükşehir Belediyesince ya da bisiklet takımının sosyal medya hesaplarında da bir açıklama göremeyince bilgi almak üzere ulaştığımız takımın menajeri Aziz Sarnıç, bisiklet sporundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını belirttikten sonra aldıkları yeni kararın detaylarını anlatmaya başladı. “Sakarya, dağ bisikleti ve BMX’te dünya çapında şehir olma yolunda” diyen Sarnıç, yol bisikletinde yapmadıkları başvuruyu MTB’de (mountain bike) yani dağ bisikleti takımları için yaptıklarını söyledi. Türkiye’ye dünya ve Avrupa şampiyonalarını getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Sarnıç, takımın bütçesinde de bir küçülmenin söz konusu olmadığını aktardı.

Geçen sezon dağ bisikletinde “Eliminator World Cup” yarı finalinde elendiklerini, yeni sezonda 7 aşamalı seride final hedeflediklerini söyleyen Sarnıç, böylece madalyanın da yolunun açılacağını vurguladı. “50 sporcuyu uluslararası yarışlarda mücadele ettirecek proje yürütüyoruz” diyen Sarnıç, “Türk sporcu üreten bir fabrika kuruyoruz” diyerek altyapıya verdiklerini önemin altını çizdi. Sözleşme aşamasında oldukları sporcuların ismini vermekten kaçınan Sarnıç, Türkiye’nin en iyi sporcuları ile mücadele edeceklerini belirtti.

Türkiye’yi dağ bisikleti disiplininde olimpiyatlarda (2008 Pekin) temsil eden tek isim Bilal Akgül’ün de ekipte yer alacağını aktaran Sarnıç, BMX disiplininde uluslararası bir koç ile anlaştıklarını ve bu disiplinin de Sakarya’da gelişeceğini söyledi. Sarnıç’ın aktardıklarından takımın adının yeni sezonda Sakarya Büyükşehir Belediyesi MTB Team olacağını, yol bisikleti disiplininde pro pelotonda yer almasa da altyapıda çalışmaların süreceğini de öğreniyoruz.