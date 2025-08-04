Sakarya'da alışveriş için girdiği markette kalp krizinden öldü

Sakarya'dali olay, 1 Ağustos tarihinde Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Tayfun Kaya alışveriş için gittiği markette bir süre cep telefonu ile görüştü.

Daha sonra market çalışanı ile sohbet edip gülen Kaya, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaya’nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.