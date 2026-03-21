        Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü profesyonel boksör Emirhan hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü profesyonel boksör Emirhan hayatını kaybetti

        Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Emirhan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Profesyonel boksör olduğu öğrenilen Bozkurt'un cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Profesyonel boksör kazada can verdi

        Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, profesyonel boksör Emirhan Bozkurt (22) hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kaza, saat 09.00 sıralarında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Adapazarı yönünden Karasu yönüne ilerleyen Emirhan Bozkurt yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.

        PROFESYONEL BOKSÖR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Profesyonel boksör olduğu öğrenilen Emirhan Bozkurt’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

