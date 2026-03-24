Sakarya'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin akrabaları tarafından darp edildi
Sakarya'da kafede oturan bir kadın, boşanma aşamasındaki eşinin akrabaları tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşıyla kafede oturdukları sırada boşanma aşamasındaki eşinin akrabaları tarafından darp edilen kadın öğretmen hastanede tedavi altına alındı.
ARKADAŞI İLE OTURUYORDU
İHA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana geldi. 21 Mart günü Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan kafede, okul öncesi öğretmeni G.Y.Z. (42) arkadaşı A.O.U. (40) ile oturuyordu.
EŞİNİN AKRABALARI DARP ETTİ
Boşanma aşamasındaki eşinin akrabaları olan K.Z. (38), F.Z. (46) ve D.Z. (31) tarafından darp edildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerindeki ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.
TEDBİR KARARI UYGULANDI
Olaya ilişkin inceleme başlatılırken 6284 sayılı kanun çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbir kararı uygulandı.
*Fotoğraf temsilidir.