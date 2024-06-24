Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmesine bugün de izin verilmeyecek.
Giriş: 24.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:49
Karadeniz'e kıyı Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili olduğu için Kaymakamlıklarca alınan karar gereği 3 gündür denize girilemedi.
Elverişsiz şartlar dolayısıyla 21-23 Haziran'da uygulanan denize girme yasağı bugün de devam etti.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.
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