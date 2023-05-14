Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan yangın, ev ve iş yerinde hasara yol açtı.
Fatih Caddesi üzerinde bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, evin alt katında bulunan koltuk döşeme atölyesine de sıçradı.
İTFAİYE EKİPLERİ BÜYÜK ÇABA HARCADI
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin yan binalara sıçramaması için büyük çaba harcadı.
EV KÜLE DÖNDÜ, İŞ YERİNDE MADDİ HASAR VAR
AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, iş yerinde maddi hasar oluştu.
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