Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv sektöründeki gelişmelerin nabzını tuttuğumuz serimizde, bu hafta Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT) Genel Müdürü ve CEO'su Toshihiko Kudo'nun görüşlerine başvurduk.

Daha önceki söyleşilerimizde otomotiv CEO'larının gelecek hedeflerini, markaların model portföylerini ve pazardaki gelişmeleri sizlere aktarırken, bu sefer ise Türkiye'de üretim yapan bir firmanın tepe yöneticisinin bakış açısından otomotiv sanayisindeki gelişmeleri ele aldık.

Toyota'nın Sakarya'daki üretim operasyonlarına liderlik eden Toshihiko Kudo, Japon markanın Türkiye'ye yönelik gelecek planlarını ve pandemi döneminde otomotiv üretiminde yaşananlara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlk olarak, Sakarya'daki fabrikanın iç pazara yönelik üretim rakamlarında pandemi kaynaklı değişimler hakkında bilgiler aktaran Kudo, "İç pazar olarak geçtiğimiz yıla kıyasla 2020 yılına iyi bir performansla başlanmış olmasına rağmen pandemi ile birlikte tekrar bir düşüş yaşandı. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse pandemi öncesindeki 2020 toplam talebi 30 bin seviyelerinde idi. Pandemi sürecinde yaşanan sipariş düşüşlerinden ötürü iç pazar, 23 binlere geriledi, sonrasında ise normalleşme süreci ile birlikte yerli araç destekleri kapsamında tekrar toparlandı. Şu an 2020 toplam iç pazar beklentisi 33 bin dolaylarında" dedi.

Kudo'nun paylaştığı rakamların Toyota'nın 2020 yılı için Türkiye'deki satış öngörüsüne ışık tuttuğu söylenebilir. Öyle ki, Japon markanın ilk 9 ayda sattığı 24 bin otomobil ve hafif ticari aracın yüzde 90'dan fazlasını Sakarya'da üretilen modeller oluşturuyor.

Toyota'nın, Corolla sedan ve C-HR modellerinin hibrit opsiyonları ile birlikte üretimini Sakarya'daki tesisinde gerçekleştirdiğini belirtelim.

1 ARAÇ 75 SANİYEDE ÜRETİLİYOR

Toshihiko Kudo'nun açıklamaları ile devam etmek gerekirse, Japon CEO'dan fabrikadaki üretim seviyesinin pandemi öncesindeki döneme döndüğünün bilgisini öğrendik.

Pandemiden önce yüzde 96 kapasite ile 3 vardiya 6 gün şeklinde çalışarak günde bine yakın araç ürettiklerini kaydeden Kudo, "Mart ayı ortasından 11 Mayıs tarihine kadar 7 hafta üretim yapmadık. 11 Mayıs'tan itibaren tekrardan üretim faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına göre yeniden tasarladığımız üretim hatlarımızda ilk olarak üretim hızımızı yüzde 20 civarında düşürsek de şu an yine yüzde 96 seviyesinde üretim kapasitemizi kullanarak araç üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Eylül ayından bu yana bant hızımız pandemi öncesi döneme ulaşmış olup, halen her 75 saniyede bir yeni araç üretim hatlarımızdan çıkıyor" diye konuştu.

MODEL YENİLEME YATIRIMI YAPILIYOR

Toshihiko Kudo'ya, Toyota'nın Türkiye için yeni bir yatırım ihtimalini de sorduk.

Bu soruyu Sakarya'daki tesisin Avrupa’daki Toyota fabrikaları arasında en yüksek araç üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak yanıtlayan Kudo, "Araçların model ömrü 4-6 yıl arasında değişiyor. Bu süreçte mevcut modellerin yenilenmesi için yatırımlar devam ediyor" dedi.

Güncel Corolla'nın 2019 ve C-HR'nin de 2016 yılında tanıtıldığı göz önüne alındığında, Kudo'nun açıklamalarından daha yüksek ihtimalle C-HR'nin yeni nesli için geri sayımın başladığı anlamını çıkarabiliriz.

Öte yandan, fabrika içindeki Ar-Ge çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Kudo, "Üretim ve bakım proseslerinin daha emniyetli ve az maliyetli teknolojiler geliştirmek adına oluşturulan Ar-Ge merkezimizde, endüstri 4.0, IoT, görüntü işleme ve otomasyon sistemleri gibi üretim proseslerinin kalbi ve beyni niteliğinde olan akıllı sistemleri Türkiye'de geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Sakarya'daki üretim tesislerinde geliştireceğimiz bu akıllı sistemleri, Avrupa'daki diğer Toyota fabrikalarına ihraç etmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

'YURTDIŞINDAN 185 BİN SİPARİŞ VAR'

Kudo, fabrikada Toyota Üretim Sistemi'nin (TPS) uygulandığını ve üretim hatlarında stoksuz çalışarak sadece sipariş üzerine araç üretildiğini de bildirdi.

Bu bağlamda 2020 yılı için pandemi öncesinde 240 bin seviyelerinde ihracat siparişi aldıklarını söyleyen Kudo, "Pandemi ile birlikte sipariş miktarları 180 bin adede kadar geriledi. Şu an için 185 bin seviyesinde araç siparişimiz bulunuyor. Aynı üretim hattı üzerinde 2 model ve 5 bin 400 farklı versiyon üreterek dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç ediyoruz. Yeni ihracat pazarlarını ekleyebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

87 YERLİ FİRMADAN PARÇA ALIYOR

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Toshihiko Kudo, üretimde merak edilen yerlilik oranı ile ilgili de önemli bilgiler paylaştı.

Ürettikleri araçların hacim bazında yüzde 90, maliyet bazında ise yüzde 55 oranında yerlilik oranına sahip olduğunu belirten Kudo, "Yerlilik oranımızı arttırmak ve birlikte çalıştığımız parça tedarik eden firmalarımızı geliştirmek amacıyla Toyota Üretim Sistemi (TPS) konularında eğitimler veriyoruz. Bununla birlikte firmaların üretim verimliliklerine katkıda bulunarak daha rekabetçi olmaları konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye’de koltuk, ısıtma ve havalandırma üniteleri, jant ve lastikler, hava yastıkları, kablo demetleri, ayna ve camlar, metal parçalar ve plastik kalıp parçaları gibi parçaların tedarikini sağlayan 87 yan sanayi firması ile çalışıyoruz. Motor, piller, invertör gibi ana hibrit aksamı Japonya'dan temin edilmekte olup, motorun montajı ise Toyota İngiltere fabrikasında yapılıyor" ifadelerini kullandı.