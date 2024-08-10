Sakarya'da hortum paniği
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde çıkan ve kısa süreli paniğe neden olan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 10.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:37
Karadeniz'e sahili olan Sakarya'nın Karasu ilçesinde rüzgar etkili oldu.
Bugün denize girilmesine de izin verilmeyen ilçede rüzgar ile birlikte denizde hortum oluştu.
Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi.
İlçenin farklı noktalarından da görülen hortum anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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