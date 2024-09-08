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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da kadın cinayeti: Sevgilisi tarafından başından silahla vurulan Sehle hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Sakarya'da kadın cinayeti: Sevgilisi tarafından başından silahla vurulan Sehle hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 50 yaşındaki sevgilisi Serdar Sert tarafından tabancayla başından vurulan 35 yaşındaki Sehle Gündüz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının daha önce eşinden boşandığı ve 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 12:30 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:30
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        Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti.

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        Olay, 5 Eylül’de Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak’ta meydana geldi.

        İş merkezinin 2'nci katında güzellik salonu işleten Sehle Gündüz'ün iş yerinden gelen silah seslerini duyanlar polise haber verdi.

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        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler, Gündüz'ü yerde tabancayla başından vurulmuş ağır yaralı buldu.

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        Gündüz, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

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        Genç kadın, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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        ZANLI TUTUKLANDI

        Daha önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Sehle Gündüz'ü öldüren Serdar Sert emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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        #sakarya
        #kadın cinayeti
        #Sehle Gündüz
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