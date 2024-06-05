Sakarya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan genç kız, kurtarılamadı Sakarya Serdivan'da çarpışan iki motosikletten biri sürüklenerek otomobilin altına girdi. Burada sıkışan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü genç kız, yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 05.06.2024 - 01:48 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:49 facebook

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