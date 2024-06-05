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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan genç kız, kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan genç kız, kurtarılamadı

        Sakarya Serdivan'da çarpışan iki motosikletten biri sürüklenerek otomobilin altına girdi. Burada sıkışan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü genç kız, yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 01:48 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:49
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        Çok sevdiği motosikletiyle kaza yaptı, kurtarılamadı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada sürüklenerek otomobilin altına giren ve ağır yaralanan 20 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki motosiklet ile K.Y. kontrolündeki motosiklet çarpıştı.

        OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ

        İHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        GENÇ KIZDAN GERİYE, MOTOSİKLET ÜZERİNDE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLAR KALDI

        Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.

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        #sakarya
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