        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        Sakarya'nın Akyazı ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 18:25
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerin 2 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonlardaki aramalarda, 835 gram uyuşturucu maddesi, 37 uyuşturucu hap, hassas terazi, 130 mililitre aseton, cep telefonu, uyuşturucu kullanma aparatı, öğütme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

        'Araç muayene randevusu' dolandırıcılığına 14 ilde 'Son istasyon' operasyonu: 25 tutuklama

        Diyarbakır merkezli 14 ilde 'araç muayene randevusu' adı altında sahte internet sitesi açarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Son İstasyon' operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL olduğu belirlendi. (DHA...
