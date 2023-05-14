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Sakarya'da yaşlı adam, konuk olduğu evde ölü bulundu

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Fahri Santer, misafir olarak gittiği evde ölü bulundu

Sakarya'da yaşlı adam, konuk olduğu evde ölü bulundu
AA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşlı bir adam konuk olduğu evde ölü bulundu.

Şehir dışında olan bir yakınının dün Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki evine gelen Fahri Santer'den (75) daha sonra haber alınamadı.

Santer'in diğer yakınları, camı kırarak içeri girdikleri evde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Santer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Santer'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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