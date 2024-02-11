Sakarya'dan İsviçre'ye raylı sistem ihracatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da İsviçre Devlet Demiryolları için üretilen Yeni Nesil Akıllı Demiryolu Bakım Araçları Teslim Töreni’ne katıldı.

Uraloğlu, konuşmasının başında İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmalarını yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Son 22 yılda Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda yatırım ve proje gerçekleştirildiğinin altını çizen Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde demiryollarını 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle öncelikli sektör olarak belirledik. Demiryolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık.” diye konuştu.

Uraloğlu, projelerle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda demiryollarına ise 22,1 milyar dolar yatırım yapıldığını ifade ederek, "Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Tarihi İpek Yolunun canlandırılmasını amaçlayan ‘Bir Kuşak Bir Yol’ girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımını mümkün hale getiren MARMARAY ile Londra’dan Pekin’e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk." şeklinde konuştu.

"DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUMUZU 28 BİN 590 KİLOMETREYE YÜKSELTECEĞİZ" Uraloğlu, 2002 yılında 10 bin 948 km olan demiryolu ağını 14 bin 165 kilometreye çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti: REKLAM "Ülkemizi sıfırdan hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Ankara-Eskişehir, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas Hızlı tren hatlarını hizmete sunduk. Şimdi de Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Gebze’den Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı’na ve son olarak Çatalca’ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren hattı projesini de planlarımız arasına aldık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik ana planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı; Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52'ye çıkartacağız. Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz." "KALKINMA YOLU İLE BÖLGEMİZ İÇİN HAYATİ BİR BAĞLANTIYI TESİS ETMİŞ OLACAĞIZ" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararasındaki en önemli projelerinden birinin de Kalkınma Yolu Projesi olduğunu belirterek, "Projeyle; Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak’ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanına gelecek yüklerin, bin 200 km’lik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa edilerek Türkiye'ye ulaştırılmasını planlıyoruz. Buradan da ulusal ağımıza bağlayarak limanlarımıza ve diğer ülkelerle sınır geçişlerimize ulaştıracağız." dedi. Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesiyle Güney Asya ve Orta Doğu'yu; Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika’ya yeni bir güzergah üzerinden bağlayacaklarını belirterek, "Bu projenin hayata geçirilmesiyle, kuzey-güney yönünde bölgemiz için hayati bir bağlantı tesis etmiş olacağız. Bu koridorun ülkemizden Avrupa’ya demiryolu geçişi 2 bin 88 km olacaktır. Önemli bölümü halen işletmede olan güzergahın 130 kilometresini de yeni inşa edeceğiz." dedi. REKLAM