Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Sapanca'da villada şüpheli 2 ölüm | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sapanca'da villada şüpheli 2 ölüm!

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villada arkadaşları tarafından bilinçleri kapalı halde bulunan Filistin uyruklu 22 yaşındaki Yousef Zoabı ve 27 yaşındaki Samır Shahwan isimli 2 erkek, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:16 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca'da villada şüpheli 2 ölüm!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir site içerisinde bulunan villada kalan Filistin uyruklu Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) isimli 2 erkek, 2 arkadaşı tarafından bilinçleri kapalı halde bulundu.

        HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, hayatını kaybetti.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Vücutlarında herhangi kesici ve delici yara izi bulunmayan kişilerin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. Cansız bedenler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!