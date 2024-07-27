Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)

ARAÇKAPISINDA 8, BEDENİNDE 1 KURŞUN

Sakarya'nın Ferizli ilçesi eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk’un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Soğuk'un kullandığı aracın şoför kapısı üzerinde 8 kurşun deliği tespit edildi. Soğuk'un bedeninde yapılan ilk incelemede de sol bacağından 1 kurşun isabet ettiği ve atardamara gelen kurşunun kan kaybından ölüme sebep olduğu tespit edildi.

İncelemelerin ardından Soğuk’un aracı da detaylı incelenmek üzere çekici ile olay yerinden alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş olay yerine gelerek incelemeleri yerinde takip etti.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI İlk incelemelerin ardından Ferizli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, emniyet çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bildiğiniz gibi bugün öğlen saatlerinde önceki dönem belediye başkanı Ahmet Soğuk silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Olayın akabinde hemen olay yeri inceleme ekipleri olay yerine intikal ederek delil toplama çalışmalarını başlatmışlardır. Cumhuriyet Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz, İl Emniyet Müdürümüz, kaymakamımız hep birlikte burada olayın aydınlatmak için gayret sarf etmekteler ve tüm delilleri değerlendirme konusunda çalışmalar gerçekleştirmekteler. İnşallah yakın zamanda sonuç alınacağını ümit ediyorum. Eski belediye başkanımız Ahmet Soğuk Beye Allah'tan rahmet diliyorum, Ferizli ilçemize ve yakınlarımıza baş sağlığı diliyorum.”