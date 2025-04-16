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        Motosiklet, bisiklete çarptı; 74 yaşındaki bisikletli öldü

        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde motosikletin bisiklete çarptığı kazada Süleyman Sezer (74) hayatını kaybetti, C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:15
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        Motosiklet, bisiklete çarptı; 74 yaşındaki bisikletli öldü
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        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde motosikletin bisiklete çarptığı kazada Süleyman Sezer (74) hayatını kaybetti, C.K. yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında D-650 kara yolu Sakarya Atatürk Stadyumu mevkisinde meydana geldi. Erenler yönünde ilerleyen C.K. idaresindeki 54 AKJ 232 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya bisikletiyle geçmek isteyen Süleyman Sezer'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kontrolde Sezer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan motosiklet sürücüsü C.K. ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. C.K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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