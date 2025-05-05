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        Motosiklet kazasında ölen Emirhan gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

        EMİRHAN'INMOTOSİKLETİ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİYMİŞSakarya'nın Erenler ilçesinde kazada yaşamını yitiren Emirhan Gözalan'ın motosikletinin 2 yıl önce 18'inci yaş gününde babası İbrahim Gözalan tarafından hediye edildiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:25
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        Motosiklet kazasında ölen Emirhan gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)
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        EMİRHAN'INMOTOSİKLETİ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİYMİŞ

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde kazada yaşamını yitiren Emirhan Gözalan’ın motosikletinin 2 yıl önce 18’inci yaş gününde babası İbrahim Gözalan tarafından hediye edildiği ortaya çıktı. Anne Esra Keskin Gözalan’ın bu doğum günü hediyesini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştığı görüldü:

        “Canım oğlum, 20.08.2005 18’inci yaş günün kutlu olsun. Rabb’im sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı ömürler nasip etsin inşallah. Canımın içisin, seni çok seviyorum. Babanın hediyesi motorunu sağlıkla, kazasız belasız kullanmak nasip olsun inşallah.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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