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        Bakan Bak'tan Sakarya'ya 'Uluslararası Kano Kürek Parkuru' müjdesi

        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'nın uzun süredir merakla beklediği Uluslararası Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin müjdesini vererek, "Uluslararası standartlarda inşa edeceğimiz kano ve kürek tesisiyle olimpiyatlara sporcular yetiştireceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:40 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:45
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        Bakan Bak'tan Sakarya'ya 'Uluslararası Kano Kürek Parkuru' müjdesi
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        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'nın uzun süredir merakla beklediği Uluslararası Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin müjdesini vererek, "Uluslararası standartlarda inşa edeceğimiz kano ve kürek tesisiyle olimpiyatlara sporcular yetiştireceğiz" dedi.

        Bir dizi ziyaret kapsamında Sakarya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Alemdar ve Büyükşehir bürokratları tarafından karşılanan Bakan Osman Aşkın Bak'a ziyarette ayrıca Vali Rahmi Doğan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz eşlik etti.

        ULUSLARARASI KANO KÜREK PARKURU, MİLLET BAHÇESİ VE SU PARKI MÜJDESİ

        Bakan Bak, Sakarya kamuoyunun bir süredir merakla beklediği ve Başkan Alemdar öncülüğünde Büyükşehir'in üzerinde çalıştığı Uluslararası Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin müjdesini paylaştı. Bakan Bak, Mollaköy’de kurulacak Türkiye'de kendi dalında ilk ve tek olacak uluslararası tesiste olimpiyatlara sporcular yetiştireceklerini söyledi.

        ‘MOLLAKÖY PROJESİ İLE OLİMPİYATLARA SPORCU YETİŞTİRECEĞİZ’

        Olimpiyatlara sporcu yetiştireceklerini belirten Bakan Osman Aşkın Bak, "Çok kez geldim ve her geldiğimde gördüm ki Sakarya bir spor şehri. Özellikle güreş ve kano sporlarında başarılı sporcular yetiştiren ve altyapısı olan bir şehir. Bizler de burada uluslararası standartlarda olimpik bir kano ve kürek tesisi inşa edeceğiz. Mollaköy bölgesinde kurulacak tesisle olimpiyatlara sporcular yetiştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya’ya destekleriyle güç katıyor” dedi.

        Destekleri ve Sakarya’ya olan katkıları sebebiyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projeyi ilk kez kendileri öncülüğünde duyurduklarını belirterek şunları söyledi:

        "Bu kapsamda, şehrimizin en önemli spor yatırımlarından biri Mollaköy projesi olacak. Bu yatırım hem şehrimiz hem de bölgemiz için büyük bir değer taşıyor. Kürek ve kano gibi su sporlarının yapılmasına imkan sağlayacak bu proje, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini de artıracaktır. Bu önemli yatırımla ilgili desteğinizi yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Şehrimiz ve ülkemiz sporu için hayırlı uğurlu olsun. Sakarya’nın spor geleceğine sunduğunuz kıymetli desteklerden dolayı sizlere içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl, 1 milyar liranın üzerinde bir rakamı spor yatırımlarına ayırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve sizlerin de katkılarıyla her ilçemizde, her mahallemizde spora ve sporcuya sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Katkı ve desteklerinizi aynı şekilde biz de gençlerimize sunuyoruz."

        Projenin kendi spor dalında Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıması, Sakarya'nın spor tarihinin en büyük yatırımlarından biri olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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