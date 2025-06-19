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        SOLOTÜRK, Sakarya semalarında deneme uçuşu yaptı

        ADAPAZARI'nındüşman işgalinden kurtuluşunun 104.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:20
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        SOLOTÜRK, Sakarya semalarında deneme uçuşu yaptı
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        ADAPAZARI'nındüşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

        Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, bu yıl gökyüzünde gurur verici anlara sahne olacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SOLOTÜRK, Sakarya'da 21 Haziran'da gösteri uçuşları yapacak. Gösteri uçuşları öncesi için ilk hareketlilik, bugün başladı. Saat 11.00'de Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu yapan SOLOTÜRK ekibi, saat 15.00'te de prova uçuşu gerçekleştirecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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